Sutra počinje suđenje za požar u kočanskoj diskoteci Puls

Danas pre 6 sati  |  Beta
Suđenje za požar u diskoteci „Puls“ u Kočanima, u kojem su poginule 63 osobe, počinje sutra u u sudnici Kazneno-popravne ustanove „Idrizovo“.

Predsednica Osnovnog krivičnog suda u Skoplju Danijela Dimovska najavila je da će sud obezbediti sve neophodne uslove za pravedan i transparentan postupak. „Postupak obuhvata 38 okrivljenih – 35 fizičkih i tri pravna lica, u dva slučaja za koja još uvek nije doneta odluka o spajanju. Preduzimaju se mere bezbednosti, a zatražen je i medicinski tim. Oštećeni svedoci neće moći da prate postupak do saslušanja“, rekla je Dimovska 12. novembra. Sud je najavio da je
