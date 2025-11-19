Sutra počinje suđenje za požar u kočanskoj diskoteci Puls

Suđenje za požar u diskoteci „Puls“ u Kočanima, u kojem su poginule 63 osobe, počinje sutra u u sudnici Kazneno-popravne ustanove „Idrizovo“.

Predsednica Osnovnog krivičnog suda u Skoplju Danijela Dimovska najavila je da će sud obezbediti sve neophodne uslove za pravedan i transparentan postupak. „Postupak obuhvata 38 okrivljenih – 35 fizičkih i tri pravna lica, u dva slučaja za koja još uvek nije doneta odluka o spajanju. Preduzimaju se mere bezbednosti, a zatražen je i medicinski tim. Oštećeni svedoci neće moći da prate postupak do saslušanja“, rekla je Dimovska 12. novembra. Sud je najavio da je