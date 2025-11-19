Sneg paralisao Čačak: Više naselja ostalo bez struje: Građani u strahu zbog hladnih radijatora

Blic pre 1 sat
Sneg paralisao Čačak: Više naselja ostalo bez struje: Građani u strahu zbog hladnih radijatora
Meštani ističu probleme zbog nedostatka grejanja, naročito sa malom decom Više naselja ostalo je bez električne energije, uključujući Ljubić i Rakovu Samo nekoliko sati nakon prvog snega koji je sinoć pao na područje Čačka, više naselja ostalo je bez električne energije. - Trenutno nema struje u naseljima Ljubića, Rakova, deo Trbušana, kao i delu Sokolića. Na trenutak je došla, međutim ponovo smo ostali u mraku. Ono što nas zabrinjava jeste to kada će struja doći,
