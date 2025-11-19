Seeliger: Posvećenost EU je ključ za veći priliv stranih investicija u Srbiji

Bloomberg Adria pre 1 sat  |  Vesna Damjanić
Seeliger: Posvećenost EU je ključ za veći priliv stranih investicija u Srbiji

Savet stranih investitora u "Beloj knjizi 2025", koja će danas biti predstavljena javnosti, upozorava da je napredak u poboljšanju poslovnog okruženja u Srbiji spor i da čak tri četvrtine preporuka iz prethodne godine nije ostvareno.

Najveći napredak zabeležen je u oblasti digitalizacije zahvaljujući usvajanju Strategije veštačke inteligencije, novom Zakonu o informacionoj bezbednosti, razvoju digitalnog identiteta i uvođenju AI servisa u javnoj upravi. Pozitivno jeste ocenjeno pojednostavljeno izdavanje dozvola za boravak i rad stranaca i modernizacija poreske administracije kroz uvođenje e-akciza, unapređenje sistema elektronskih faktura i novi zakon o e-otpremnici, ali na poreskoj reformi i
