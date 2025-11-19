Bela knjiga 2025. ― najznačajniji napredak u digitalizaciji, telekomunikacijama i energetici

RTS pre 2 sata
Bela knjiga 2025. ― najznačajniji napredak u digitalizaciji, telekomunikacijama i energetici

Od 470 preporuka za bolje poslovanje, napredovalo se u 26 odsto dok u 74 odsto preporuka nije bilo pomaka, pokazuju podaci iz Bele knjige Saveta stranih investitora za ovu godinu.

Najznačajniji napredak ostvaren je u digitalizaciji, telekomunikacijama i energetici. U poreskoj politici, posebno kada je reč o porezu na dobit pravnih lica ili parafiskalnim nametima, i dalje je potrebno više da se uradi. Predsednik Saveta i direktor "Hemofarma" Ronald Seliger istakao je da Savet stranih investitora ostaje posvećeni partner Vlade Srbije, tokom predstavljanja Bele knjige 2025. "Harmonizacija sa regulativom Evropske unije uz smanjenje rizika po
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Macut: Rast BDP-a 2,3 odsto, Srbija privlačna za investicije; Seliger: FIC ostaje partner Vladi, mi smo odani ovoj zemlji

Macut: Rast BDP-a 2,3 odsto, Srbija privlačna za investicije; Seliger: FIC ostaje partner Vladi, mi smo odani ovoj zemlji

RTV pre 2 sata
Tri ključna prioriteta za dalji rast Srbije – Smart industrijske politike, nova infrastruktura i ubrzana primena AI

Tri ključna prioriteta za dalji rast Srbije – Smart industrijske politike, nova infrastruktura i ubrzana primena AI

Biznis.rs pre 4 sati
Bela knjiga (FIC): Kod tri četvrtine preporuka bez ikakvog napretka u prethodnoj godini

Bela knjiga (FIC): Kod tri četvrtine preporuka bez ikakvog napretka u prethodnoj godini

Danas pre 4 sati
Digitalizacija i elektronsko poslovanje najbolje ocenjeni u novom izdanju Bele knjige

Digitalizacija i elektronsko poslovanje najbolje ocenjeni u novom izdanju Bele knjige

Politika pre 5 sati
Digitalizacija najbolje ocenjena u Beloj knjizi: Kragujevac u fokusu zbog razvoja AI platforme

Digitalizacija najbolje ocenjena u Beloj knjizi: Kragujevac u fokusu zbog razvoja AI platforme

RTK pre 6 sati
Macut: Rast BDP-a ove godine 2,3 odsto, Srbija privlačna za investicije

Macut: Rast BDP-a ove godine 2,3 odsto, Srbija privlačna za investicije

Euronews pre 6 sati
Direktor Kancelarije za IT i eUpravu o Beloj knjizi: Digitalna transformacija u fokusu i u narednom periodu

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu o Beloj knjizi: Digitalna transformacija u fokusu i u narednom periodu

Euronews pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezEvropska UnijaHemofarmVlada SrbijeSrpska privredaNebojša Savić

Ekonomija, najnovije vesti »

Autoprevoznik Jaćimović otkriva plan za blokadu Beograda: Biće više od 300 kamiona, čeka se moj znak. Vlast ne zna šta im se…

Autoprevoznik Jaćimović otkriva plan za blokadu Beograda: Biće više od 300 kamiona, čeka se moj znak. Vlast ne zna šta im se sprema

Pravda pre 3 minuta
Lukoil traži da se Bugarska ne miješa u prodaju imovine

Lukoil traži da se Bugarska ne miješa u prodaju imovine

SEEbiz pre 8 minuta
Vlada osniva novo preduzeće koje će upravljati gasnom infrastrukturom - Srbija gas dobija novu ulogu

Vlada osniva novo preduzeće koje će upravljati gasnom infrastrukturom - Srbija gas dobija novu ulogu

Sputnik pre 8 minuta
Godinu dana primate pola plate dok ne radite: Mnogi Srbi ne znaju da imaju pravo na ovo

Godinu dana primate pola plate dok ne radite: Mnogi Srbi ne znaju da imaju pravo na ovo

Alo pre 8 minuta
Podesite radijator na ovaj način i uštedećete i do 200 € godišnje

Podesite radijator na ovaj način i uštedećete i do 200 € godišnje

Kamatica pre 43 minuta