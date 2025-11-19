Digitalizacija najbolje ocenjena u Beloj knjizi: Kragujevac u fokusu zbog razvoja AI platforme

Savet stranih investitora je tokom 2025. godine najbolje ocenio rezultate u sprovođenju reformi u oblasti digitalizacije i elektronskog poslovanja u novom izdanju Bele knjige.

Ova oblast zauzela je prvo mesto na listi, gde je od četiri preporuke iz prošlogodišnjeg izdanja u prve dve ostvaren značajan napredak, a u druge dve određen napredak. U Beloj knjizi značajno je istaknuta uloga Nacionalne platforme za razvoj veštačke inteligencije koja se nalazi u Državnom data centru u Kragujevcu i njeno proširenje. Prvi superkompjuter u Kragujevcu instaliran 2021. godine i besplatno je dat na korišćenje privredi, startap kompanijama i naučnoj