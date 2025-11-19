Digitalizacija najbolje ocenjena u Beloj knjizi: Kragujevac u fokusu zbog razvoja AI platforme

RTK pre 4 sati
Digitalizacija najbolje ocenjena u Beloj knjizi: Kragujevac u fokusu zbog razvoja AI platforme

Savet stranih investitora je tokom 2025. godine najbolje ocenio rezultate u sprovođenju reformi u oblasti digitalizacije i elektronskog poslovanja u novom izdanju Bele knjige.

Ova oblast zauzela je prvo mesto na listi, gde je od četiri preporuke iz prošlogodišnjeg izdanja u prve dve ostvaren značajan napredak, a u druge dve određen napredak. U Beloj knjizi značajno je istaknuta uloga Nacionalne platforme za razvoj veštačke inteligencije koja se nalazi u Državnom data centru u Kragujevcu i njeno proširenje. Prvi superkompjuter u Kragujevcu instaliran 2021. godine i besplatno je dat na korišćenje privredi, startap kompanijama i naučnoj
Otvori na rtk.co.rs

Povezane vesti »

Macut: Rast BDP-a 2,3 odsto, Srbija privlačna za investicije; Seliger: FIC ostaje partner Vladi, mi smo odani ovoj zemlji

Macut: Rast BDP-a 2,3 odsto, Srbija privlačna za investicije; Seliger: FIC ostaje partner Vladi, mi smo odani ovoj zemlji

RTV pre 1 sat
Bela knjiga 2025. ― najznačajniji napredak u digitalizaciji, telekomunikacijama i energetici

Bela knjiga 2025. ― najznačajniji napredak u digitalizaciji, telekomunikacijama i energetici

RTS pre 56 minuta
Tri ključna prioriteta za dalji rast Srbije – Smart industrijske politike, nova infrastruktura i ubrzana primena AI

Tri ključna prioriteta za dalji rast Srbije – Smart industrijske politike, nova infrastruktura i ubrzana primena AI

Biznis.rs pre 2 sata
Bela knjiga (FIC): Kod tri četvrtine preporuka bez ikakvog napretka u prethodnoj godini

Bela knjiga (FIC): Kod tri četvrtine preporuka bez ikakvog napretka u prethodnoj godini

Danas pre 3 sata
Digitalizacija i elektronsko poslovanje najbolje ocenjeni u novom izdanju Bele knjige

Digitalizacija i elektronsko poslovanje najbolje ocenjeni u novom izdanju Bele knjige

Politika pre 4 sati
Macut: Rast BDP-a ove godine 2,3 odsto, Srbija privlačna za investicije

Macut: Rast BDP-a ove godine 2,3 odsto, Srbija privlačna za investicije

Euronews pre 5 sati
Direktor Kancelarije za IT i eUpravu o Beloj knjizi: Digitalna transformacija u fokusu i u narednom periodu

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu o Beloj knjizi: Digitalna transformacija u fokusu i u narednom periodu

Euronews pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Kragujevac

Ekonomija, najnovije vesti »

Ilon Mask ne može legalno da prodaje Teslin Sajberkeb kako je obećao

Ilon Mask ne može legalno da prodaje Teslin Sajberkeb kako je obećao

Forbes pre 31 minuta
Delhaize izneo iz zemlje 130 miliona evra, bez plaćanja poreza, kaže Tabaković

Delhaize izneo iz zemlje 130 miliona evra, bez plaćanja poreza, kaže Tabaković

Bloomberg Adria pre 1 minut
Voren Bafet beži iz akcija i gomila keš: da li nam šalje upozorenje na veliki krah?

Voren Bafet beži iz akcija i gomila keš: da li nam šalje upozorenje na veliki krah?

Kamatica pre 16 minuta
„Uživo iz budućnosti“: ,,Pretplata je ključ opstanka medija“

„Uživo iz budućnosti“: ,,Pretplata je ključ opstanka medija“

Danas pre 36 minuta
„Prepamećivanje“ Srbije

„Prepamećivanje“ Srbije

Danas pre 26 minuta