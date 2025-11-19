Macut: Rast BDP-a 2,3 odsto, Srbija privlačna za investicije; Seliger: FIC ostaje partner Vladi, mi smo odani ovoj zemlji

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Macut: Rast BDP-a 2,3 odsto, Srbija privlačna za investicije; Seliger: FIC ostaje partner Vladi, mi smo odani ovoj zemlji

BEOGRAD - Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je danas da je Srbija i pored teškog vremena u kome se ceo svet nalazi ostala privlačna za strane investicije i naveo da će prema projekcijama rast BDP-a ove godine iznositi 2,3 odsto.

"Procene su da će sledeće godine rast biti tri procenta a 2027 godine pet odsto, jer se tada očekuje veliki investicioni ciklus", rekao je Macut u Palati Srbija na predstavljanju publikacije Bela knjiga 2025 Saveta stranih investitora i naveo da se očekuje i smanjenje deficita i učešća javnog duga u BDP-u. On je naglasio Srbija želi da postane regionalni centar za inovacije, logistiku, obnovljive izvore energije i proizvodnju visoke tehnologije. Preporuke koje ste
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Bela knjiga 2025. ― najznačajniji napredak u digitalizaciji, telekomunikacijama i energetici

Bela knjiga 2025. ― najznačajniji napredak u digitalizaciji, telekomunikacijama i energetici

RTS pre 4 sati
Tri ključna prioriteta za dalji rast Srbije – Smart industrijske politike, nova infrastruktura i ubrzana primena AI

Tri ključna prioriteta za dalji rast Srbije – Smart industrijske politike, nova infrastruktura i ubrzana primena AI

Biznis.rs pre 5 sati
Bela knjiga (FIC): Kod tri četvrtine preporuka bez ikakvog napretka u prethodnoj godini

Bela knjiga (FIC): Kod tri četvrtine preporuka bez ikakvog napretka u prethodnoj godini

Danas pre 6 sati
Digitalizacija i elektronsko poslovanje najbolje ocenjeni u novom izdanju Bele knjige

Digitalizacija i elektronsko poslovanje najbolje ocenjeni u novom izdanju Bele knjige

Politika pre 7 sati
Digitalizacija najbolje ocenjena u Beloj knjizi: Kragujevac u fokusu zbog razvoja AI platforme

Digitalizacija najbolje ocenjena u Beloj knjizi: Kragujevac u fokusu zbog razvoja AI platforme

RTK pre 7 sati
Macut: Rast BDP-a ove godine 2,3 odsto, Srbija privlačna za investicije

Macut: Rast BDP-a ove godine 2,3 odsto, Srbija privlačna za investicije

Euronews pre 8 sati
Direktor Kancelarije za IT i eUpravu o Beloj knjizi: Digitalna transformacija u fokusu i u narednom periodu

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu o Beloj knjizi: Digitalna transformacija u fokusu i u narednom periodu

Euronews pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezEvropska UnijaHemofarmVlada SrbijeBDPEUDeficitĐuro Macut

Ekonomija, najnovije vesti »

Gledajte UŽIVO N1 Direktno: Rusi (ipak) odlaze

Gledajte UŽIVO N1 Direktno: Rusi (ipak) odlaze

N1 Info pre 4 minuta
Lučić: Bitno nam je da budemo na nivou standarda koji imaju američke kompanije

Lučić: Bitno nam je da budemo na nivou standarda koji imaju američke kompanije

RTV pre 15 minuta
Rusi pristali da prodaju svoj deo u NIS-u! Ministarka Đedović Handanović prvi put o trećoj strani u pregovorima (video)

Rusi pristali da prodaju svoj deo u NIS-u! Ministarka Đedović Handanović prvi put o trećoj strani u pregovorima (video)

Kurir pre 29 minuta
SAD pripremaju radikalne sankcije Rusiji: Koliko je realno da se primene i šta to znači za Srbiju?

SAD pripremaju radikalne sankcije Rusiji: Koliko je realno da se primene i šta to znači za Srbiju?

Euronews pre 5 minuta
Rusi pristali na prodaju NIS-a: U Pančevu zabrinuti za sudbinu 1.400 radnika Rafinerije

Rusi pristali na prodaju NIS-a: U Pančevu zabrinuti za sudbinu 1.400 radnika Rafinerije

N1 Info pre 34 minuta