Macut: Rast BDP-a 2,3 odsto, Srbija privlačna za investicije; Seliger: FIC ostaje partner Vladi, mi smo odani ovoj zemlji

BEOGRAD - Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je danas da je Srbija i pored teškog vremena u kome se ceo svet nalazi ostala privlačna za strane investicije i naveo da će prema projekcijama rast BDP-a ove godine iznositi 2,3 odsto.

"Procene su da će sledeće godine rast biti tri procenta a 2027 godine pet odsto, jer se tada očekuje veliki investicioni ciklus", rekao je Macut u Palati Srbija na predstavljanju publikacije Bela knjiga 2025 Saveta stranih investitora i naveo da se očekuje i smanjenje deficita i učešća javnog duga u BDP-u. On je naglasio Srbija želi da postane regionalni centar za inovacije, logistiku, obnovljive izvore energije i proizvodnju visoke tehnologije. Preporuke koje ste