Bela knjiga FIC-a: Najbolja ocena za napredak u oblasti digitalizacije i elektronskog poslovanja

Danas pre 1 sat  |  Beta
Savet stranih investitora (FIC), koji daje preporuke Vladi Srbije za unapređenje poslovne klime u zemlji, dodelio je ponovo najvišu ocenu za napredak u oblasti digitalizacije i elektronskog poslovanja, navedeno je u publikaciji „Bela knjiga 2025“, koja će biti predstavljena danas. „Bela knjiga“ biće predstavljena u Palati Srbija, u prisustvu predsednika Vlade Srbije Đure Macuta. U novoj, 23. po redu „Beloj knjizi“, koja sadrži novu 461 preporuku za poboljšanje
