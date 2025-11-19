Narodna banka Srbije saopštila: Zvanični srednji kurs danas je 117,2157 dinara za evro

Kurir pre 1 sat
Narodna banka Srbije saopštila: Zvanični srednji kurs danas je 117,2157 dinara za evro

Zvanični srednji kurs danas je 117,2157 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Evropska valuta, prema zvaničnom srednjem kursu, juče je vredela 117,1809 dinara. Dinar danas prema evru vredi isto kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,2 odsto manje nego na početku ove godine. Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je najslabiji bio kada je evro iznosio 117,2560 dinara.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,2157 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,2157 dinara

RTV pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Narodna BankaNarodna Banka SrbijeEvrokursdinar

Ekonomija, najnovije vesti »

Strah od pucanja AI mehura

Strah od pucanja AI mehura

Velike priče pre 13 minuta
Narodna banka Srbije saopštila: Zvanični srednji kurs danas je 117,2157 dinara za evro

Narodna banka Srbije saopštila: Zvanični srednji kurs danas je 117,2157 dinara za evro

Kurir pre 1 sat
Srednji kurs dinara za evro 117,2157 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,2157 dinara

RTV pre 4 sati
Od uvoznika postala jedan od najvećih izvoznika hrane u Evropi: Kako je Poljska iskoristila evropske fondove?

Od uvoznika postala jedan od najvećih izvoznika hrane u Evropi: Kako je Poljska iskoristila evropske fondove?

Danas pre 7 sati
Bajatović: Ruski kapital u NIS-u mora biti anuliran

Bajatović: Ruski kapital u NIS-u mora biti anuliran

Danas pre 6 sati