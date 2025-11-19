Otkriveno kome je Željko Mitrović prvom dao otkaz: Odmah usledila "čistka", isplivali detalji

Vlasnik "Pinka" Željko Mitrović nedavno je izazvao pravi haos na mrežama kada je na dan krsne slave najavio ozbiljna otpuštanja u svojoj kompaniji.

Podsećamo, Mitrović je poručio da će prvi biti pogođen njegov najnoviji, milionski projekat – teatar "Odeon". Prema saznanjima "Informera", prvi na udaru su bili glumci i članovi ansambla, a Mitrović je najavio da se potpuno obustavlja i produkcija u teatru, te da se od početka sledeće godine očekuje potpuno nova postava. - Zaustavljam i produkciju dela igranih programa, a od januara krećem od nule sa novim ljudima i novim igranim projektima - istakao je vlasnik