Prvo oglašavanje direktora teatra u kom Mitrović deli otkaze: Spomenuo advokate, pa se javno obratio Željku

Vlasnik “Pink Media Group” Željko Mitrović otpustio je sve zaposlene u Teatru Odeon i najavio nove otkaze.

Tim povodom mediji su kontaktirali direktora ovog teatra, glumca i reditelja Marka Jovičića, kako bi proverili kakav je njegov status i da li ga je iznenadila odluka vlasnika Pinka Željka Mitrovića. "U kući sam, idem na probu dalje", rekao je Marko, pa dodao: "Ništa još pravno nije rešeno, to je prva stvar, a druga jeste da sprovodi reforme, kako bi sve bolje funkcionisalo." Na pitanje da li se plaši da bi mogao da ostane bez radnog mesta, on kaže: "Pa ne, tamo smo