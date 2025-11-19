Uhapšen vođa navijača Partizana u Nišu: Zlostavljao mladića i sve to snimao telefonom

Mondo pre 2 sata  |  Uroš Matejić
Uhapšen vođa navijača Partizana u Nišu: Zlostavljao mladića i sve to snimao telefonom

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su P.

M. (20) i M. R. (20) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zlostavljanje i mučenje. Kako se nezvanično saznaje, jedan od uhapšenih je vođa navijača Partizana u Nišu. "P. M., inače vođa navijača Partizana, poznat je kao nasilnik, imao je nanogicu zbog krivičnih dela koja je počinio u prošlosti. Na osnovu informacija da osumnjičeni diluje drogu, policija je upala u stan, pronašla kokain, ali i zatočenog mladića", kaže nezvanično
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Jezivi detalji ubistva u Kikindi Deka beskućniku dao krov nad glavom, on ga pretukao i ubio

Jezivi detalji ubistva u Kikindi Deka beskućniku dao krov nad glavom, on ga pretukao i ubio

Alo pre 1 sat
Dolijali internet prevaranti Umesto robe, poslao bundevu i ciglu

Dolijali internet prevaranti Umesto robe, poslao bundevu i ciglu

Alo pre 1 sat
Uhapšeni zbog zlostavljanja i mučenja Namamili ga u stan, pa snimali kako ga tuku

Uhapšeni zbog zlostavljanja i mučenja Namamili ga u stan, pa snimali kako ga tuku

Alo pre 1 sat
Hapšenje u Prokuplju Pretresli mu auto, pa mu odmah stavili lisice na ruke

Hapšenje u Prokuplju Pretresli mu auto, pa mu odmah stavili lisice na ruke

Alo pre 1 sat
Vlasotinčanin preko interneta prodavao kacige pa kupcu poslao bundevu i ciglu

Vlasotinčanin preko interneta prodavao kacige pa kupcu poslao bundevu i ciglu

Stav.life pre 2 sata
Uhapšeni zbog zlostavljanj i mučenja mladića

Uhapšeni zbog zlostavljanj i mučenja mladića

Stav.life pre 2 sata
Vođa navijača Partizana mučio: Mladića?! Jezivi detalji hapšenja u Nišu: Sumnja se da je žrtva silovana!

Vođa navijača Partizana mučio: Mladića?! Jezivi detalji hapšenja u Nišu: Sumnja se da je žrtva silovana!

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanNišKokainTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslova

Regioni, najnovije vesti »

Saslušano 18 osumnjičenih za falsifikovanje dokumenata, za devetoro zatražen pritvor

Saslušano 18 osumnjičenih za falsifikovanje dokumenata, za devetoro zatražen pritvor

N1 Info pre 5 minuta
Valjevski gimnazijalci: Izašli smo iz blokade, ali nastavljamo borbu za ispunjenje zahteva

Valjevski gimnazijalci: Izašli smo iz blokade, ali nastavljamo borbu za ispunjenje zahteva

N1 Info pre 30 minuta
Koridor koji menja mapu Balkana: Nova saobraćajna veza od Jadrana do Dunava

Koridor koji menja mapu Balkana: Nova saobraćajna veza od Jadrana do Dunava

IndeksOnline pre 6 minuta
Čitaoci javljaju: Urušava se ulaz na most Predejane -Koraćevac koji je oštetećen kad su pravili Koridor 10, električni kablovi…

Čitaoci javljaju: Urušava se ulaz na most Predejane -Koraćevac koji je oštetećen kad su pravili Koridor 10, električni kablovi za tunel u vodi

Jug press pre 35 minuta
Doniran specijalni kamion za otpad: Japan podržao ekologiju u Novom Pazaru

Doniran specijalni kamion za otpad: Japan podržao ekologiju u Novom Pazaru

IndeksOnline pre 6 minuta