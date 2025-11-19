AMSS: Sneg na planinskim putevima centralne, zapadne i jugozapadne Srbije

Zimski uslovi vožnje su na planinskim putevima centralne, zapadne i jugozapadne Srbije, a novi sneg najavljen je i za danas, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

U višim predelima može biti raskvašenog ili mestimično ugaženog snega na području Čačka, Ivanjice, Novog Pazara, Užica. Svi prilazi Zlatiboru, Tari, Goču i ostalim planinama su prohodni. Vozila moraju biti opremljena odgovarajućom opremom predviđenom za zimske uslove vožnje. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazima Batrovci i Šid čekaju oko pet sati.