Srednji kurs dinara za evro 117,2157 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,2157 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti isti kao pre mesec dana, a na godišnjem nivou slabiji za 0,2 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u utorak neznatno je promenjen i iznosi 101,0306 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 1,0 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 9,4 odsto, a od početka godine za 11,3 odsto.