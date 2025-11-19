Sneg izazvao probleme: Oko 5.000 stanovnika lučanskih sela nema struju

Sneg izazvao probleme: Oko 5.000 stanovnika lučanskih sela nema struju

Sneg koji je do ranih jutarnjih časova padao na teritoriji opštine Lučani, ostavio je bez električne energije oko 5.000 stanovnika sela u gornjim delovima Dragačeva, rekao je za Tanjug Milija Milenković, pomoćnik predsednika opštine Lučani.

„Snega u Dragačevu ima oko pet centimetara, ali su svi putni pravci prohodni. Pošto je padao mokar sneg, izazvao je probleme u snabdevanju električnom energijom u selima koja se nalaze u gornjem Dragačevu. Trenutno oko 5.000 Dragačevaca nema struju", rekao je Milenković. Problema sa snabdevanjem električnom energijom bilo je i na prostoru Čačka i to u delovima naselja Ljubić, Rakova, Trbušani i Milićevci.
Ključne reči

ČačakTanjugSnegLučanidruštvo

