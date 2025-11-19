Kako da izbegnete sezonsku depresiju, savetuje psihijatar koji ju je otkrio

Norman Rozental to zna iz prve ruke: on je, zajedno sa kolegama, prvi opisao i imenovao ovaj poremećaj još 1984. godine

Tekst je objavio Washington Post. *** Za milione ljudi, kraći i mračniji dani koji najavljuju dolazak zime donose i pad raspoloženja. Mnogi pate od sezonskog afektivnog poremećaja (SAP), vrste depresije koja obično počinje u jesen ili zimu, a karakterišu je lošije raspoloženje, manjak energije, smanjeno osećanje zadovoljstva i preterana pospanost. Procenjuje se da ovaj poremećaj pogađa oko pet odsto Amerikanaca. Žene su četiri puta podložnije razvoju SAP-a. Mnogi