Rusi progovorili o američkom planu za Ukrajinu "Ne možemo..."

Alo pre 26 minuta
Kremlj nema ništa novo da doda u vezi sa rusko-američkim dijalogom o rešenju sukoba u Ukrajini osim onoga što je razmatrano u Ankoriđžu, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov

"Ne, mogu samo da ponovim ono što smo juče više puta rekli. Ne možemo ništa novo dodati onome što je rečeno u Ankoriđžu. Nemamo nikakvih inovacija u ovom slučaju", rekao je novinarima, odgovarajući na pitanje da li Kremlj može da potvrdi rad na novom planu za rešenje u Ukrajini. Američki portal Aksios, pozivajući se na izvore, objavio je 19. novembra da SAD vode "tajne konsultacije" sa Rusijom kako bi razvile novi plan za okončanje sukoba u Ukrajini. Peskov je
