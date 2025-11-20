Vučić: Rusi pregovaraju sa tri partnera o prodaji udela u NIS-u, nadam se brzom dogovoru

Beta pre 16 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Rusi o prodaji svog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) pregovaraju sa tri partnera i da se nada da će pregovori biti uskoro završeni.

On je kazao i da će ovih dana razgovarati sa predstavnicima američke administracije kako bi se izdejstvovala licenca za nastavak rada NIS-a, odnosno rafinerije u Pančevu, dok se prodaja NIS-a ne okonča.

"Danas je 41. dan od kada su sankcije SAD nisu uvedene i niko nije osetio da mi ne dobijamo naftu preko naftovoda Janaf i još nam rafinerija nije zatvorena i još pumpama nema problema", podsetio je Vučić navodeći da je država bila odgovorna pri stvaranju rezervi goriva.

Ocenio je kao "glupost" tvrdnje da Srbija daje pare da bi se kupio NIS, a da vlasnik bude neko drugi.

"Ako neko drugi kupi onda će da uzme svojim parama, a ne našim parama, ali to je ruski izbor. Mi ne možemo ćak ni da insistiramo na pravu preče kupovine, što kao manjinski partner imamo pravo, jer će nam Rusi reći da to nije dobrovoljna, već prinudna prodaja", kazao je predsednik Srbije.

Vučić je rekao da bi Srbija imala novca da plati ruski udeo u NIS-u, ali su oni odlučili da pregovaraju sa drugima.

On je podsetio da je NIS u vlasništvu ruske državne kompanije u iznosu od 56 odsto.

"Rusi su vlasnici, ne mi, i ne zahvaljujući meni li bilo kome iz mog okruženja, već zahvaljujući blokaderima koji su to prodali 2008. godine kao jedan od najznačajnijih resursa i to u trenutku kada smo imali značajno neiskorišćena nalazišta nafte, koja bila jedan od najvažnijih elemenata u rastu profita samog preduzeća", kazao je Vučić.

On je na tvrdnje da ništa po pitanju NIS-a nije rađeno od početka godine ocenio kao netačnu, navodeći da je imao velike pritiske sa mnogo strana i da je bez obzira na to u mnogo navrata pokušano rešavanje problem, te da se samo sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom sastajao dva puta, a mnogo puta razgovarao je i sa predstavnicima američke administracije.

(Beta, 20.11.2025)