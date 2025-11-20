Studenti u blokadi protestovali ispred Tužilaštva za za organizovani kriminal (TOK)

Blic pre 5 sati
Studenti u blokadi protestovali ispred Tužilaštva za za organizovani kriminal (TOK)
Studenti su rekli da ne protestuju protiv, već za institucije Odali su i poštu stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu Studenti beogradskog Pravnog fakulteta odali su danas 16-minutnu poštu stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra prošle godine, nakon čega su krenuli u protestnu šetnju do Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK), gde je održan protest “Kojim tokom ide TOK”. Kolona se kretala od Pravnog fakulteta Beogradskom ulicom, preko
(BLOG) Skup u Novom Pazaru, studenti u Beogradu održali protest i odneli pismo upozorenja tužiocu, poručili - "ne damo Generalštab"

BLOG UŽIVO Na Filozofskom u Novom Sadu sutra protest zbog odmazde uprave: Advokati Vojvodine prozivaju policiju zbog nasilja

"Osnivanje Fakulteta za srpske studije otvara Pandorinu kutiju": Niški profesor upozorava na "nastavak terora nad univerzitetima"

Dan uživo: Čekajući pravdu

Završen protest ispred Tužilaštva za organizovani kriminal, studenti predali pismo upozorenja (FOTO, VIDEO)

(VIDEO) Patrik Drid izviždan posle sednice Senata

"Kojim tokom ide TOK", protest studenata Pravnog ispred Tužilaštva za organizovani kriminal

