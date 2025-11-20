Studenti u blokadi protestovali ispred Tužilaštva za za organizovani kriminal (TOK)

Studenti su rekli da ne protestuju protiv, već za institucije Odali su i poštu stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu Studenti beogradskog Pravnog fakulteta odali su danas 16-minutnu poštu stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra prošle godine, nakon čega su krenuli u protestnu šetnju do Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK), gde je održan protest “Kojim tokom ide TOK”. Kolona se kretala od Pravnog fakulteta Beogradskom ulicom, preko