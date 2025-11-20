Tramp priznao pad podrške: Njegovo objašnjenje pravi je hit: "Moji rejtinzi su pali, ali kod pametnih ljudi su znatno porasli"

Blic pre 7 sati
Tramp priznao pad podrške: Njegovo objašnjenje pravi je hit: "Moji rejtinzi su pali, ali kod pametnih ljudi su znatno porasli"…

Njegovi konzervativni saveznici kritikuju njegov stav o uvozu stranih radnika.

Ankete pokazuju da njegov rejting među visokoobrazovanim Amerikancima opada. Američki predsednik Donald Tramp priznao je danas pad podrške, ali je ocenio da mu je rejting "znatno porastao kod pametnih ljudi". "Moji rejtinzi su pali, ali kod pametnih ljudi su znatno porasli", rekao je Tramp u Vašingtonu. Donald Tramp je naveo da mu je popularnost opala zbog neslaganja sa nekim konzervativnim saveznicima, koji se protive njegovom stavu da će biti potrebno uvoziti
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp priznao da mu je pao rejting, ali je dodao: Porasla mi popularnost kod pametnih ljudi

Tramp priznao da mu je pao rejting, ali je dodao: Porasla mi popularnost kod pametnih ljudi

Radio 021 pre 16 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA Tramp odobrio plan za mir između Rusije i Ukrajine; Peskov: Posao koji mora da prethodi sastanku Putina i…

UKRAJINSKA KRIZA Tramp odobrio plan za mir između Rusije i Ukrajine; Peskov: Posao koji mora da prethodi sastanku Putina i Trampa još nije obavljen

RTV pre 16 minuta
Tramp priznao da mu je pao rejting, ali je dodao: Porasla mi popularnost kod pametnih ljudi

Tramp priznao da mu je pao rejting, ali je dodao: Porasla mi popularnost kod pametnih ljudi

Radio 021 pre 16 minuta
Trampov "mirovni plan" je da ukrajina: - kapitulira!? Zelenski odbio ove drakonske mere gore od ruskih tenkova

Trampov "mirovni plan" je da ukrajina: - kapitulira!? Zelenski odbio ove drakonske mere gore od ruskih tenkova

Blic pre 21 minuta
Još jedno britansko zlo? Sprečeno ubistvo visokog ruskog oficira, sipali mu otrov u omiljeno piće!

Još jedno britansko zlo? Sprečeno ubistvo visokog ruskog oficira, sipali mu otrov u omiljeno piće!

Alo pre 5 minuta
Uživo Rusi probili najčuvaniju tvrđavu Ukrajina gubi Seversk, nakon toga sledi brutalna ofanziva u dva pravca

Uživo Rusi probili najčuvaniju tvrđavu Ukrajina gubi Seversk, nakon toga sledi brutalna ofanziva u dva pravca

Alo pre 5 minuta