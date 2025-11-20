Tramp priznao pad podrške: Njegovo objašnjenje pravi je hit: "Moji rejtinzi su pali, ali kod pametnih ljudi su znatno porasli"…

Njegovi konzervativni saveznici kritikuju njegov stav o uvozu stranih radnika.

Ankete pokazuju da njegov rejting među visokoobrazovanim Amerikancima opada. Američki predsednik Donald Tramp priznao je danas pad podrške, ali je ocenio da mu je rejting "znatno porastao kod pametnih ljudi". "Moji rejtinzi su pali, ali kod pametnih ljudi su znatno porasli", rekao je Tramp u Vašingtonu. Donald Tramp je naveo da mu je popularnost opala zbog neslaganja sa nekim konzervativnim saveznicima, koji se protive njegovom stavu da će biti potrebno uvoziti