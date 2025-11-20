Mup uvodi 2 nove elektronske usluge koje će građanima mnogo olakšati! Evo kako ćete ubuduće rešavati saobraćajne prekršaje…

Ministarstvo unutrašnjih poslova uvelo je dve nove elektronske usluge na portalu eUprava, koje će građanima značajno olakšati praćenje i rešavanje saobraćajnih prekršaja.

Reč je o uslugama "Pregled saobraćajnih prekršaja" i "Izjašnjenje o upravljanju vozilom u vreme saobraćajnog prekršaja", koje omogućavaju bržu i transparentniju komunikaciju sa MUP-om, bez odlaska u policijsku stanicu. Putem sekcije Moji podaci - Ministarstvo unutrašnjih poslova na portalu eUprava, građani sada mogu po prvi put da ostvare potpuni uvid u svoj lični dosije saobraćajnih prekršaja. Nova usluga obuhvata: Time građani u svakom trenutku mogu pratiti svoj