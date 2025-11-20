Đilas: Nadam se da nećete opet prevariti građane Srbije i da ćete uraditi procenu onoga što je Vučić obećao da će ispuniti…

Predsednik SSP Dragan Đilas u otvorenom pismu predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen podsetio je da je ona tokom posete Beogradu 15. oktobra rekla da će posle 30 dana uraditi evaluaciju da li je urađeno sve što joj je predsednik Srbije obećao da će uraditi i ukazao da je 30 dana prošlo, ali da procene urađenog i dalje nema. "Olakšaću Vam posao i navešću vam šta su Aleksandar Vučić i njegovi saradnici, pripadnici organizovane kriminalne grupe, u