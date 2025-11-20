BLOG UŽIVO Na Filozofskom u Novom Sadu sutra protest zbog odmazde uprave: Advokati Vojvodine prozivaju policiju zbog nasilja

Nova pre 4 minuta  |  Autor: Sanja Radovanović
BLOG UŽIVO Na Filozofskom u Novom Sadu sutra protest zbog odmazde uprave: Advokati Vojvodine prozivaju policiju zbog nasilja

Studenti u blokadi Beogradskog univerziteta protestovali su danas ispred Javnog tužilaštva za organizovani kriminal i predali pismo upozorenja specijalnom tužiocu Nenadiću, koji radi na slučaju Generalštab.

U međuvremenu roditelji učenika novosadske gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj", đaci i nastavnici ove škole zatražili su u Beogradu sastanak sa ministrom Dejanom Vukom Stankovićem. Dijana Hrka je i dalje ispred Narodne skupštine. Sve najnovije informacije u vezi sa današnjim događajima pratite u BLOGU UŽIVO na Nova.rs.
(BLOG) Održan protest "Kojim tokom ide TOK?": Studenti odneli pismo upozorenja tužiocu, poručili - "ne damo Generalštab"

N1 Info pre 3 minuta
"Osnivanje Fakulteta za srpske studije otvara Pandorinu kutiju": Niški profesor upozorava na "nastavak terora nad…

N1 Info pre 18 minuta
Dan uživo: Čekajući pravdu

N1 Info pre 1 sat
Završen protest ispred Tužilaštva za organizovani kriminal, studenti predali pismo upozorenja (FOTO, VIDEO)

Danas pre 3 sata
(VIDEO) Patrik Drid izviždan posle sednice Senata

N1 Info pre 4 sati
Studenti u blokadi protestovali ispred Tužilaštva za za organizovani kriminal (TOK)

Blic pre 3 sata
"Kojim tokom ide TOK", protest studenata Pravnog ispred Tužilaštva za organizovani kriminal

RTS pre 4 sati
