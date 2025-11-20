BLOG UŽIVO Na Filozofskom u Novom Sadu sutra protest zbog odmazde uprave: Advokati Vojvodine prozivaju policiju zbog nasilja

Studenti u blokadi Beogradskog univerziteta protestovali su danas ispred Javnog tužilaštva za organizovani kriminal i predali pismo upozorenja specijalnom tužiocu Nenadiću, koji radi na slučaju Generalštab.

U međuvremenu roditelji učenika novosadske gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj", đaci i nastavnici ove škole zatražili su u Beogradu sastanak sa ministrom Dejanom Vukom Stankovićem. Dijana Hrka je i dalje ispred Narodne skupštine. Sve najnovije informacije u vezi sa današnjim događajima pratite u BLOGU UŽIVO na Nova.rs.