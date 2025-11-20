"Kojim tokom ide TOK", protest studenata Pravnog ispred Tužilaštva za organizovani kriminal

Studenti beogradskog Pravnog fakulteta odali su 16-minutnu poštu stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra prošle godine, nakon čega su krenuli u protestnu šetnju do Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK), gde je održan protest “Kojim tokom ide TOK” povodom slučaja Generalštab.

Poručili su da od Tužilaštva za organizovani kriminal zahtevaju da nastavi istragu u slučaju Generalštaba, da privede pravdi sve koji su učestvovali u falsifikovanju dokumentacije, ispita ulogu svih državnih službenika i ministara koji su, kako navode, prema svedočenjima i dokumentima, zloupotrebili svoj položaj. Studenti su predali pismo sa zahtevima glavnom tužiocu za organizovani kriminal Mladenu Nenadiću. Ispred zgrade TOK-a je poručeno da "više nemaju ni