"Kojim tokom ide TOK", protest studenata Pravnog ispred Tužilaštva za organizovani kriminal

RTS pre 3 sata
Studenti beogradskog Pravnog fakulteta odali su 16-minutnu poštu stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra prošle godine, nakon čega su krenuli u protestnu šetnju do Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK), gde je održan protest “Kojim tokom ide TOK” povodom slučaja Generalštab.

Poručili su da od Tužilaštva za organizovani kriminal zahtevaju da nastavi istragu u slučaju Generalštaba, da privede pravdi sve koji su učestvovali u falsifikovanju dokumentacije, ispita ulogu svih državnih službenika i ministara koji su, kako navode, prema svedočenjima i dokumentima, zloupotrebili svoj položaj. Studenti su predali pismo sa zahtevima glavnom tužiocu za organizovani kriminal Mladenu Nenadiću. Ispred zgrade TOK-a je poručeno da "više nemaju ni
Dan uživo: Čekajući pravdu

N1 Info pre 2 minuta
(BLOG) Održan protest "Kojim tokom ide TOK?": Studenti odneli pismo upozorenja tužiocu, poručili - "ne damo Generalštab"

N1 Info pre 3 minuta
BLOG UŽIVO Zbog rektora Madića izviždani dekani u Novom Sadu, Patrik Drid snimao okupljene: Studenti izneli tri zahteva…

Nova pre 2 sata
Završen protest ispred Tužilaštva za organizovani kriminal, studenti predali pismo upozorenja (FOTO, VIDEO)

Danas pre 2 sata
(VIDEO) Patrik Drid izviždan posle sednice Senata

N1 Info pre 2 sata
Studenti u blokadi protestovali ispred Tužilaštva za za organizovani kriminal (TOK)

Blic pre 2 sata
Završen protest ispred Tužilaštva za organizovani kriminal, studenti predali pismo tužiocu Nenadiću

Beta pre 3 sata
Istoričar: Traže da izbrišemo Generalštab iz registra kulturnih dobara, prete otkazima

Danas pre 3 minuta
Dan uživo: Čekajući pravdu

N1 Info pre 2 minuta
(BLOG) Održan protest "Kojim tokom ide TOK?": Studenti odneli pismo upozorenja tužiocu, poručili - "ne damo Generalštab"

N1 Info pre 3 minuta
Inspiracija za buduću karijeru: Danas svečano proglašenje "Inženjerke godine" u Privrednoj komori Srbije

Blic pre 3 minuta
VJT Vranje: Policija podnela izveštaj o tuči na utakmici Dinama Jug i Vršca, pokrenuta istraga

Jug press pre 3 minuta