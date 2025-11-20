Uhapšen razbojnik iz Prokuplja: Od vlasnika menjačnice oteo 100.000 evra

Nova pre 45 minuta  |  Autor: Telegraf
Uhapšen razbojnik iz Prokuplja: Od vlasnika menjačnice oteo 100.000 evra

Kruševački policajci u saradnji sa Policiјskom upravom u Prokuplju, uhapsili su M.

K. (36) iz okoline Prokuplja, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo razboјništvo. Sumnja se da јe M. K., 7. novembra ove godine, na benzinskoј pumpi u okolini Trstenika, fizički napao vlasnika menjačnice, oborio ga na zemlju i oteo mu torbu. U torbi se nalazio veliki iznos novca – 100.000 evra, navodi se u saopštenju MUP Srbije. Kako јe saopšteno, intenzivnim operativnim radom policiјa јe brzo identifikovala i pronašla osumnjičenog. Po nalogu
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Uhapšene dve osobe zbog razbojništva u Novom Pazaru

Uhapšene dve osobe zbog razbojništva u Novom Pazaru

IndeksOnline pre 10 minuta
Nova akcija protiv korupcije: Radnice apoteke "muljale" sa E-receptom, pa ojadile apoteku za skoro 5 miliona!

Nova akcija protiv korupcije: Radnice apoteke "muljale" sa E-receptom, pa ojadile apoteku za skoro 5 miliona!

Blic pre 5 minuta
Nova akcija protiv korupcije: Radnice apoteke "muljale" sa E-receptom, pa ojadile apoteku za skoro 5 miliona!

Nova akcija protiv korupcije: Radnice apoteke "muljale" sa E-receptom, pa ojadile apoteku za skoro 5 miliona!

Blic pre 5 minuta
Svirepi zločin koji je uznemirio javnost: Ubica drškom sekire tukao starca po glavi

Svirepi zločin koji je uznemirio javnost: Ubica drškom sekire tukao starca po glavi

Zrenjaninski pre 5 minuta
Drama u Novom Pazaru: Dvojica upala u stan muškarca, a onda je usledio haos: Pretili mu, pa ukrali novac, dokumenta, telefone…

Drama u Novom Pazaru: Dvojica upala u stan muškarca, a onda je usledio haos: Pretili mu, pa ukrali novac, dokumenta, telefone i dva ručna sata!

Blic pre 5 minuta
Apotekarke u Bajinoj Bašti menjale e-recepte: Oštećena apoteka za skoro pet miliona dinara, reagovala policija

Apotekarke u Bajinoj Bašti menjale e-recepte: Oštećena apoteka za skoro pet miliona dinara, reagovala policija

RINA pre 15 minuta
Uhapšena direri iz Milanovca zbog prodaje amfetamina i kanabisa

Uhapšena direri iz Milanovca zbog prodaje amfetamina i kanabisa

Morava info pre 5 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

MUPProkuplje

Hronika, najnovije vesti »

Beskućnik ubio čoveka koji mu je pružio dom! Otkriveni strašni detalji zločina kod Kikinde: Deku (86) udarao držaljom od…

Beskućnik ubio čoveka koji mu je pružio dom! Otkriveni strašni detalji zločina kod Kikinde: Deku (86) udarao držaljom od sekire, pa ga zadavio!

Blic pre 0 minuta
Akcija UKP: Uhapšene apotekarke - menjale "E-recepte" i napravile milionsku štetu

Akcija UKP: Uhapšene apotekarke - menjale "E-recepte" i napravile milionsku štetu

B92 pre 0 minuta
Uhapšene dve osobe zbog razbojništva u Novom Pazaru

Uhapšene dve osobe zbog razbojništva u Novom Pazaru

IndeksOnline pre 10 minuta
Vozač kamiona počinio 80 prekršaja za 28 dana, kažnjen sa 2.48 miliona dinara

Vozač kamiona počinio 80 prekršaja za 28 dana, kažnjen sa 2.48 miliona dinara

Jugmedia pre 15 minuta
Optužnica protiv bivšeg gradskog sekretara za saobraćaj postala pravosnažna: Otkriveni detalji malverzacija Dušana Rafailovića…

Optužnica protiv bivšeg gradskog sekretara za saobraćaj postala pravosnažna: Otkriveni detalji malverzacija Dušana Rafailovića

Nova pre 15 minuta