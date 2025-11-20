Uhapšen razbojnik iz Prokuplja: Od vlasnika menjačnice oteo 100.000 evra

Kruševački policajci u saradnji sa Policiјskom upravom u Prokuplju, uhapsili su M.

K. (36) iz okoline Prokuplja, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo razboјništvo. Sumnja se da јe M. K., 7. novembra ove godine, na benzinskoј pumpi u okolini Trstenika, fizički napao vlasnika menjačnice, oborio ga na zemlju i oteo mu torbu. U torbi se nalazio veliki iznos novca – 100.000 evra, navodi se u saopštenju MUP Srbije. Kako јe saopšteno, intenzivnim operativnim radom policiјa јe brzo identifikovala i pronašla osumnjičenog. Po nalogu