Protest studenata ispred Tužilaštva za organizovani kriminal zbog Generalštaba

Novi magazin pre 1 sat  |  N1
Protest studenata ispred Tužilaštva za organizovani kriminal zbog Generalštaba

Zbog odluke Skupštine da usvoji leks specijalis kojim se omogućava rušenje zgrade Generalštaba u centru Beograda, studenti su za danas u 13 časova najavili protest ispred Tužilaštva za organizovani kriminal.

Studenti će se u 11.30 okupiti ispred Pravnog fakulteta, gde će održati 16 minuta tišine za stradale u padu nadstrešnice u Novom Sadu, a zatim peške krenuti do Ustaničke gde se nalazi zgrada Specijalnog suda u kojoj se nalazi Tužilaštvo za organizovani kriminal. Oni će predati pismo upozorenja specijalnom tužiocu Tužilaštva za organizovani kriminal Mladenu Nenadiću, kojim žele da izvrše pritisak da se istraga o Generalštabu sprovede do kraja. A post shared by
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

(BLOG) Roditelji Jovine danas ispred Ministarstva prosvete, studenti ispred TOK

(BLOG) Roditelji Jovine danas ispred Ministarstva prosvete, studenti ispred TOK

N1 Info pre 21 minuta
Svi detalji protesta studenata ispred Tužilaštva za organizovani kriminal: Drugo upozorenje i pismo za specijalnog tužioca…

Svi detalji protesta studenata ispred Tužilaštva za organizovani kriminal: Drugo upozorenje i pismo za specijalnog tužioca zbog Generalšta

Pravda pre 51 minuta
Dan uživo: Čekajući pravdu

Dan uživo: Čekajući pravdu

N1 Info pre 1 sat
Protest studenata ispred Tužilaštva za organizovani kriminal: Predaće pismo specijalnom tužiocu zbog Generalštaba

Protest studenata ispred Tužilaštva za organizovani kriminal: Predaće pismo specijalnom tužiocu zbog Generalštaba

N1 Info pre 1 sat
Studenti najavili protest pred Tužilaštvom: Zaustavite rušenje Generalštaba

Studenti najavili protest pred Tužilaštvom: Zaustavite rušenje Generalštaba

Vreme pre 1 sat
Roditelji Jovine danas ispred Ministarstva prosvete (blog)

Roditelji Jovine danas ispred Ministarstva prosvete (blog)

Novi magazin pre 2 sata
Roditelji Jovine gimnazije sutra ispred Ministarstva prosvete

Roditelji Jovine gimnazije sutra ispred Ministarstva prosvete

Danas pre 16 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Specijalni sudOrganizovani kriminalNovi SadTužilaštvoLeks specijalisstudentiprotestgeneralstab

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Roditelji Jovine danas ispred Ministarstva prosvete, studenti ispred TOK

(BLOG) Roditelji Jovine danas ispred Ministarstva prosvete, studenti ispred TOK

N1 Info pre 21 minuta
Izlivanje Južne Morave izazvalo evakuaciju i prekide u saobraćaju u Vranju

Izlivanje Južne Morave izazvalo evakuaciju i prekide u saobraćaju u Vranju

Naslovi.ai pre 6 minuta
Izlila se Južna Morava kod Vranja, devet osoba evakuisano

Izlila se Južna Morava kod Vranja, devet osoba evakuisano

N1 Info pre 46 minuta
Danas istražuje: Šta je istina o navodnom otvaranju „novog medicinskog fakulteta“

Danas istražuje: Šta je istina o navodnom otvaranju „novog medicinskog fakulteta“

Danas pre 56 minuta
Južna Morava se izlila: evakuisano devet meštana, zatvoreni mostovi

Južna Morava se izlila: evakuisano devet meštana, zatvoreni mostovi

Jugmedia pre 16 minuta