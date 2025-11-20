Protest studenata ispred Tužilaštva za organizovani kriminal zbog Generalštaba

Zbog odluke Skupštine da usvoji leks specijalis kojim se omogućava rušenje zgrade Generalštaba u centru Beograda, studenti su za danas u 13 časova najavili protest ispred Tužilaštva za organizovani kriminal.

Studenti će se u 11.30 okupiti ispred Pravnog fakulteta, gde će održati 16 minuta tišine za stradale u padu nadstrešnice u Novom Sadu, a zatim peške krenuti do Ustaničke gde se nalazi zgrada Specijalnog suda u kojoj se nalazi Tužilaštvo za organizovani kriminal. Oni će predati pismo upozorenja specijalnom tužiocu Tužilaštva za organizovani kriminal Mladenu Nenadiću, kojim žele da izvrše pritisak da se istraga o Generalštabu sprovede do kraja. A post shared by