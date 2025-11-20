Srpski privrednici kupuju “Imlek”

Politika pre 50 minuta
Andreja Jovanovića, AJFH, kao vodeći investitor, zajedno sa Bojanom Radunom, potpisali su sporazum o zajedničkoj kupovini Imleka

Porodični investicioni holding iskusnog preduzetnika i investitora Andreja Jovanovića, AJFH, kao vodeći investitor, zajedno sa Bojanom Radunom, jednim od najistaknutijih menadžera u regionu i aktuelnim generalnim direktorom Imleka, potpisali su sporazum o zajedničkoj kupovini Imleka od dosadašnjeg vlasnika - fonda MidEuropa. Kompanija Imlek, sa sedištem u Padinskoj Skeli - Beograd, poseduje i dve mlekare u Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini, sa
