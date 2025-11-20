Ko su srpski biznismeni koji su kupili Imlek

Nova pre 2 sata  |  Autor: Nova.rs
Ko su srpski biznismeni koji su kupili Imlek

Fond MidEuropa prodao je Imlek, jednu od najvećih kompanija u Srbiji, investicionom holdingu AJHF Andreja Jovanovića i Bojanu Radunu, aktuelnom generalnom direktoru Imleka.

Obojica su poznati javnosti iz drugih priča - Jovanović kao nekadašnji hokejaš koji je sa svojim poslovnim partnerom prodao Marbo kompaniji Pepsiko za oko 200 miliona evra, a Radun kao jedan od vlasnika kompanije Nektar iz Bačke Palanke. Kompanija Imlek značajno je promenila svoju vlasničku strukturu. Kako je danas saopšteno, novi vlasnici su biznismeni Andrej Jovanović i Bojan Radun. Jovanović je poslovni uspeh krenuo da gradi praveći čips. On je sredinom
