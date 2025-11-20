Andrej Jovanović i Bojan Radun novi vlasnici "Imleka"

Porodični investicioni holding AJFH Andreja Jovanovića, kao vodeći investitor, zajedno sa aktuelnim generalnim direktorom "Imleka" Bojanom Radunom, potpisali su sporazum o zajedničkoj kupovini "Imleka" od dosadašnjeg vlasnika – fonda "Mid Evropa".

Kako se navodi u saopštenju, dvojica vodećih srpskih preduzetnika, duboko povezanih sa "Imlekom" i sektorom prehrambene industrije u regionu, "udružuju snage kako bi ovu kompaniju vodili u narednu fazu rasta i razvoja". Andrej Jovanović i Bojan Radun saglasni su da "Imlek" ima ogroman potencijal za dalji rast kao vodeći regionalni proizvođač mlečnih proizvoda – kroz kontinuirane investicije, operativnu izvrsnost i inovacije. "U partnerstvu sa Andrejem Jovanovićem,