Prodat Imlek, ko su novi vlasnici

Bloomberg Adria pre 1 sat  |  Anika Bečki
Prodat Imlek, ko su novi vlasnici

Imlek, prehrambena kompanija iz Srbije koja proizvodi mleko i mlečne proizvode i posluje u četiri države u regionu, saopštio je u četvrtak da su investicioni holding AJFH privrednika Andreja Jovanovića i aktuelni generalni direktor Imleka Bojan Radun potpisali sporazum o zajedničkoj kupovini Imleka od dosadašnjeg vlasnika - fonda MidEuropa.

Očekuje se da će transakcija biti završena u prvom kvartalu 2026. godine, uz standardna regulatorna odobrenja i uslove zatvaranja. U saopštenju kompanije je navedeno kako Jovanović ima iskustvo iz oblasti robe široke potrošnje, kao generalni direktor i suvlasnik grupacije Moji brendovi, koja je obuhvatala Bambi, Knjaz Miloš i Imlek. Takođe, podseća se i da Bojan Radun, koji je od 2018. godine na čelu Imleka, ima više od 20 godina iskustva u industriji robe široke
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Srpski poduzetnici preuzimaju Imlek

Srpski poduzetnici preuzimaju Imlek

SEEbiz pre 16 minuta
Evo ko su ko su novi vlasnici Imleka! Jedan je vodio ”Marbo”, a drugi proizvodio smrznutu hranu i sokove

Evo ko su ko su novi vlasnici Imleka! Jedan je vodio ”Marbo”, a drugi proizvodio smrznutu hranu i sokove

Dnevnik pre 6 minuta
Srpski preduzetnici preuzimaju regionalnog lidera mlečne industrije – Imlek

Srpski preduzetnici preuzimaju regionalnog lidera mlečne industrije – Imlek

BizLife pre 1 sat
Ko su novi vlasnici Imleka? Bivši hokejaš krenuo "biciklom na mesec", drugi iz stana na Medakoviću osvojio biznis tržište

Ko su novi vlasnici Imleka? Bivši hokejaš krenuo "biciklom na mesec", drugi iz stana na Medakoviću osvojio biznis tržište

Kurir pre 1 sat
Andrej Jovanović i Bojan Radun novi vlasnici "Imleka"

Andrej Jovanović i Bojan Radun novi vlasnici "Imleka"

RTS pre 2 sata
Srpski privrednici kupuju “Imlek”

Srpski privrednici kupuju “Imlek”

Politika pre 2 sata
Imlek prodat Andreju Jovanoviću i Bojanu Radunu

Imlek prodat Andreju Jovanoviću i Bojanu Radunu

Nova ekonomija pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Knjaz MilošMleko

Ekonomija, najnovije vesti »

Najveći božićni sajam u Evropi - Advent na više od 280.000 kvadrata privlači hiljade turista

Najveći božićni sajam u Evropi - Advent na više od 280.000 kvadrata privlači hiljade turista

Kamatica pre 6 minuta
U Beogradu predstavljen IAKS projekat EU, cilj jačanje administrativnih kapaciteta

U Beogradu predstavljen IAKS projekat EU, cilj jačanje administrativnih kapaciteta

RTV pre 1 minut
Koje preporuke sadrži "Bela knjiga 2025": Spasojević i Atanacković o novim strategijama i poslovnoj klimi u Srbiji

Koje preporuke sadrži "Bela knjiga 2025": Spasojević i Atanacković o novim strategijama i poslovnoj klimi u Srbiji

Euronews pre 31 minuta
Kompanija Meta mora da plati odštetu španskim medijima od gotovo pola milijarde evra

Kompanija Meta mora da plati odštetu španskim medijima od gotovo pola milijarde evra

Forbes pre 6 minuta
Tender za postrojenje za proizvodnju energije iz otpada

Tender za postrojenje za proizvodnju energije iz otpada

N1 Info pre 1 minut