Prodat Imlek, ko su novi vlasnici

Imlek, prehrambena kompanija iz Srbije koja proizvodi mleko i mlečne proizvode i posluje u četiri države u regionu, saopštio je u četvrtak da su investicioni holding AJFH privrednika Andreja Jovanovića i aktuelni generalni direktor Imleka Bojan Radun potpisali sporazum o zajedničkoj kupovini Imleka od dosadašnjeg vlasnika - fonda MidEuropa.

Očekuje se da će transakcija biti završena u prvom kvartalu 2026. godine, uz standardna regulatorna odobrenja i uslove zatvaranja. U saopštenju kompanije je navedeno kako Jovanović ima iskustvo iz oblasti robe široke potrošnje, kao generalni direktor i suvlasnik grupacije Moji brendovi, koja je obuhvatala Bambi, Knjaz Miloš i Imlek. Takođe, podseća se i da Bojan Radun, koji je od 2018. godine na čelu Imleka, ima više od 20 godina iskustva u industriji robe široke