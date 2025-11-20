Svi detalji protesta studenata ispred Tužilaštva za organizovani kriminal: Drugo upozorenje i pismo za specijalnog tužioca zbog Generalšta

Pravda
Svi detalji protesta studenata ispred Tužilaštva za organizovani kriminal: Drugo upozorenje i pismo za specijalnog tužioca…

Studenti u blokadi nastavljaju sa odbranom Generalštaba. Nakon prvog protesta upozorenja održanog pre sedam dana ispred ovog kulturnog kompleksa, akademci su za sutra u 13 časova najavili novo okupljanje ispred zgrade Tužilaštva za organizovani kriminal u Ustaničkoj ulici. Tužiocu Mladenu Nenadiću studenti će predati pismo upozorenja.

Studenti u blokadi Beogradskog univerziteta najavili su novu akciju borbe za očuvanje zgrade Generalštaba, koju vlast u Srbiji planira da sruši. Nakon što su 12. novembra održali trosatnu akciju ispred zgrade ovog kulturnog dobra, zajedno sa svojim profesorima i akademicima iz struke, sada su isplanirali novo okupljanje ispred zgrade Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u Ustaničkoj ulici. Studenti su pripremili pismo upozorenja za specijalnog tužioca Mladena
