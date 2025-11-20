Ekonomista Drašković: Najava Rusa da prodaju svoj deo u NIS-u ne znači da je kriza prošla

Radio 021 pre 1 sat  |  Insajder
Ekonomista Drašković: Najava Rusa da prodaju svoj deo u NIS-u ne znači da je kriza prošla

Ekonomista Božo Drašković ocenio je da prodaja većinskog dela Naftne industrije Srbije (NIS) trećoj strani ne znači da je energetska kriza rešena.

On upozorava da ključni problem nije samo kupac, već pitanje da li će SAD dozvoliti da novac od prodaje bude isplaćen ruskom vlasniku. "Svojina je osnovno polazište - vlasnik odlučuje da li prodaje ili ne. Ruska državna kompanija drži više od 56 odsto akcija, ima kontrolni paket i ima pravo da odlučuje", kaže za Insajder Drašković, uz napomenu da "ostaje pitanje zašto je proces tako dugo trajao i zašto je došlo do brojnih odlaganja". Prema informacijama iz
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Ponoš: Firma iz Emirata može da kupi NIS, samo je pitanje čijim parama - svojim ili našim

Ponoš: Firma iz Emirata može da kupi NIS, samo je pitanje čijim parama - svojim ili našim

N1 Info pre 48 minuta
Kompanija iz Emirata najbliža kormilu NIS-a

Kompanija iz Emirata najbliža kormilu NIS-a

Kamatica pre 33 minuta
Grupa firmi kupuje ruski udeo u NIS?! Najbliži dogovoru sa Rusima enegetski giganti sa Bliskog istoka

Grupa firmi kupuje ruski udeo u NIS?! Najbliži dogovoru sa Rusima enegetski giganti sa Bliskog istoka

Kurir pre 3 minuta
Mediji: Ruski udeo u NIS-u kupuje kompanija iz Emirata

Mediji: Ruski udeo u NIS-u kupuje kompanija iz Emirata

Bujanovačke pre 8 minuta
Zdravko Ponoš: Ne znamo čijim parama će kupiti NIS – njihovim, našim ili parama koje su bile naše, a više nisu

Zdravko Ponoš: Ne znamo čijim parama će kupiti NIS – njihovim, našim ili parama koje su bile naše, a više nisu

Glas Šumadije pre 1 sat
Zahuhtali se pregovori: Kompanija iz Emirata najbliža je kormilu NIS

Zahuhtali se pregovori: Kompanija iz Emirata najbliža je kormilu NIS

B92 pre 1 sat
Rusi spremni da prodaju udeo u NIS-u, SAD upozoravaju na moguće sekundarne sankcije

Rusi spremni da prodaju udeo u NIS-u, SAD upozoravaju na moguće sekundarne sankcije

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Insajder

Ekonomija, najnovije vesti »

Ponoš: Firma iz Emirata može da kupi NIS, samo je pitanje čijim parama - svojim ili našim

Ponoš: Firma iz Emirata može da kupi NIS, samo je pitanje čijim parama - svojim ili našim

N1 Info pre 48 minuta
Kompanija iz Emirata najbliža kormilu NIS-a

Kompanija iz Emirata najbliža kormilu NIS-a

Kamatica pre 33 minuta
Kako da izaberete prvu banku? Uzelac ima savet sa kojim sigurno nećete pogrešiti

Kako da izaberete prvu banku? Uzelac ima savet sa kojim sigurno nećete pogrešiti

Kamatica pre 43 minuta
Grupa firmi kupuje ruski udeo u NIS?! Najbliži dogovoru sa Rusima enegetski giganti sa Bliskog istoka

Grupa firmi kupuje ruski udeo u NIS?! Najbliži dogovoru sa Rusima enegetski giganti sa Bliskog istoka

Kurir pre 3 minuta
Spremni za rekordan skok nafte? Invetitori već reaguju!

Spremni za rekordan skok nafte? Invetitori već reaguju!

N1 Info pre 48 minuta