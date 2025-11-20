Uhapšen osumnjičeni za ubistvo gradonačelnika u Mičoakanu

Meksičke vlasti saopštile su danas da su uhapsile muškarca koji se sumnjiči za planiranje i naređivanje ubistva gradonačelnika Karlosa Manze u zapadnoj meksičkoj državi Mičoakan ranije ovog meseca.

Ministar unutrašnjih poslova Omar Garsija Harfuh izjavio je na konferenciji za novinare da je osumnjičeni lociran zahvaljujući porukama pronađenim na mobilnim telefonima dvojice muškaraca, koji su ubijeni u danima nakon ubistva gradonačelnika Uruapana. On je dodao da je kriminalna grupa kojoj je osumnjičeni pripadao povezana sa zloglasnim kartelom Halisko. Državni tužilac Mičoakana Karlos Tores Pinja, potvrdio je da je osumnjičeni, koji je identifikovan samo kao