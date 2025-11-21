Ko gubi, a ko dobija? Objavljen Trampov mirovni plan: Ovo je svih 28 tačaka za završetak rata u Ukrajini

Plan uključuje priznavanje ruskog suvereniteta nad određenim teritorijama Ukrajine.

Ukrajina će ostati nenuklearna država i neće postati članica NATO-a. Ukrajinski poslanik Aleksej Gončarenko predstavio je mirovni plan američkog predsednika Donalda Trampa, koji je u četvrtak u Kijevu predat ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom, rekavši da će potvrditi suverenitet Ukrajine, koja mora da se odrekne nekih svojih teritorija. Plan koji je prenela ruska privatna medijska grupa RCB (RosBiznesConsulting) predviđa da će Ukrajina uneti u Ustav