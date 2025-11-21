Klipersi pretrpeli ubedljiv poraz: Loša partija Bogdana Bogdanovića!

Klipersi pretrpeli ubedljiv poraz: Loša partija Bogdana Bogdanovića!

Noćas je u NBA ligi odigrano nekoliko interesantnih duela.

Orlando je na svom terenu dočekao Los Anđeles Kliperse i tom prilikom ih ubedljivo savladao – 129:101. Od početka pa do kraja susreta Orlando je kontrolisao ovu utakmicu i na kraju zasluženo slavio. Ovaj duel smo pomno pratili zbog kapitena naše reprezentacije, Bogdana Bogdanovića. Harden steal ➡️ Harden score 29 PTS, 7 AST, 5 REB, 2 STL pic.twitter.com/NxzIl0NpwJ — LA Clippers (@LAClippers) November 21, 2025 Ipak, Bogi nije namestio nišanske sprave večeras, pa je
