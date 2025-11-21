Hladan vikend u Novom Pazaru: Kiša, sneg i pad temperature

U Srbiji se tokom vikenda očekuje nagla promena vremena uz pad temperature, povećanu oblačnost i pojavu padavina.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) saopštio je da će subota biti oblačna i povremeno kišovita, dok će u planinskim predelima padati sneg i dolaziti do formiranja i povećanja snežnog pokrivača. U subotu će vreme biti hladno, naročito u zapadnim, severnim i centralnim delovima zemlje, gde se očekuje i sneg, ponegde čak i u nižim predelima. Izuzetak su istočni i jugoistočni krajevi Srbije, gde će se zadržati nešto toplije vreme. U brdsko-planinskim