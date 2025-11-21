Tramp želi da Ukrajina prihvati njegov plan do 27. novembra

Donald Tramp (Trump) izjavio je danas da je četvrtak, 27. novembar, kada je američki praznik Dan zahvalnosti, "odgovarajući" rok da Ukrajina prihvati njegov plan za rešavanje sukoba.

"Imao sam mnogo rokova, a kada stvari idu dobro, tendencija je da se rokovi pomeraju. Ali je četvrtak, mislimo, odgovarajuće vreme", rekao je američki predsednik za radio Foks njuz (Foy News). Tramp je rekao da bi, ako se borbe nastave, Ukrajinci "za kratko vreme izgubili" delove teritorije koje bi morali da ustupe Rusiji ako plan bude odobren. Prema njegovim rečima, i ruski predsednik Vladimir Putin "ne želi više rat". Tramp je dodao da je njegov ruski kolega