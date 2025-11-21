Petoro poginulo, troje povređeno u napadu na grad i oblast Zaporožje

Politika pre 2 sata
Petoro poginulo, troje povređeno u napadu na grad i oblast Zaporožje

U gradu su oštećene stambene zgrade, prodavnice i pijace, preneo je ukrajinski javni servis

ZAPOROŽJE – Najmanje pet ljiudi je poginulo, a tri su povređene u večerašnjim napadima na grad i oblast Zaporožje. Kako je naveo načelnik vojne administracije Zaporoške oblasti Ivan Fedorov, u gradu su oštećene stambene zgrade, prodavnice i pijace, preneo je ukrajinski javni servis Suspilne, prenosi Tanjug. Fedorov je u objavi na Telegramu naveo i da ruske snage vrše napade i na grad Zaporožje i na ostatak oblasti.
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Intenzivni napadi u zaporožju: Pet mrtvih, teška šteta i povređeni građani

Intenzivni napadi u zaporožju: Pet mrtvih, teška šteta i povređeni građani

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugZaporožje

Svet, najnovije vesti »

Unicef upozorava: Više od 400 miliona dece živi u siromaštvu s manje od tri dolara dnevno i bez sanitarnih čvorova, poslat…

Unicef upozorava: Više od 400 miliona dece živi u siromaštvu s manje od tri dolara dnevno i bez sanitarnih čvorova, poslat hitan apel državama (foto)

Kurir pre 3 minuta
Blato zatrpalo nekoliko kuća! Ima poginulih Snažno nevreme pogodilo Italiju: Izdato upozorenje na eroziju, poplave i klizišta…

Blato zatrpalo nekoliko kuća! Ima poginulih Snažno nevreme pogodilo Italiju: Izdato upozorenje na eroziju, poplave i klizišta

Blic pre 43 minuta
Netanjahu najavio otvaranje prelaza Rafa: Uslov je da Hamas preda tela još trojice talaca iz Gaze

Netanjahu najavio otvaranje prelaza Rafa: Uslov je da Hamas preda tela još trojice talaca iz Gaze

Kurir pre 23 minuta
Ruski ambasador u UN upozorio: Ukrajinska vojska pred katastrofom, trupe brzo gube borbenu sposobnost

Ruski ambasador u UN upozorio: Ukrajinska vojska pred katastrofom, trupe brzo gube borbenu sposobnost

Kurir pre 21 minuta
Ukrajina preuzela od Rusije tela svojih palih vojnika: Cifra je zastrašujuća!

Ukrajina preuzela od Rusije tela svojih palih vojnika: Cifra je zastrašujuća!

Kurir pre 18 minuta