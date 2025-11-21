Petoro poginulo, troje povređeno u napadu na grad i oblast Zaporožje

U gradu su oštećene stambene zgrade, prodavnice i pijace, preneo je ukrajinski javni servis

ZAPOROŽJE – Najmanje pet ljiudi je poginulo, a tri su povređene u večerašnjim napadima na grad i oblast Zaporožje. Kako je naveo načelnik vojne administracije Zaporoške oblasti Ivan Fedorov, u gradu su oštećene stambene zgrade, prodavnice i pijace, preneo je ukrajinski javni servis Suspilne, prenosi Tanjug. Fedorov je u objavi na Telegramu naveo i da ruske snage vrše napade i na grad Zaporožje i na ostatak oblasti.