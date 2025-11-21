Intenzivni napadi u zaporožju: Pet mrtvih, teška šteta i povređeni građani

Blic pre 1 sat
Intenzivni napadi u zaporožju: Pet mrtvih, teška šteta i povređeni građani

Informacije je potvrdio načelnik vojne administracije Zaporoške oblasti Ivan Fedorov.

Napadi su izvedeni na grad Zaporožje i druge delove ove oblasti. Najmanje pet ljiudi je poginulo, a tri su povređene u večerašnjim napadima Rusije na ukrajinski grad i oblast Zaporožje. Kako je naveo načelnik vojne administracije Zaporoške oblasti Ivan Fedorov, u gradu su oštećene stambene zgrade, prodavnice i pijace, preneo je ukrajinski javni servis Suspilne. Fedorov je u objavi na Telegramu naveo i da ruske snage vrše napade i na grad Zaporožje i na ostatak
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Petoro poginulo, troje povređeno u napadu na grad i oblast Zaporožje

Petoro poginulo, troje povređeno u napadu na grad i oblast Zaporožje

Politika pre 56 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RusijaZaporožje

Svet, najnovije vesti »

Netanjahu najavio otvaranje prelaza Rafa: Uslov je da Hamas preda tela još trojice talaca iz Gaze

Netanjahu najavio otvaranje prelaza Rafa: Uslov je da Hamas preda tela još trojice talaca iz Gaze

Kurir pre 36 minuta
"Neće biti palestinske države": Netanjahu: Veoma je jednostavno

"Neće biti palestinske države": Netanjahu: Veoma je jednostavno

Blic pre 21 minuta
"Njihovo rukovodstvo je postalo kriminalna banda": Putin prvi put komentarisao situaciju u Ukrajini

"Njihovo rukovodstvo je postalo kriminalna banda": Putin prvi put komentarisao situaciju u Ukrajini

Blic pre 41 minuta
Ukrajina će biti osakaćena trampovim planom: Amerika priznaje Krim, Donjeck i Lugansk! U Hersonu i Zaporožju front se zamrzava…

Ukrajina će biti osakaćena trampovim planom: Amerika priznaje Krim, Donjeck i Lugansk! U Hersonu i Zaporožju front se zamrzava duž linije kontakta!

Kurir pre 31 minuta
Mahovina preživela devet meseci u svemiru, normalno se razmnožavala po povratku

Mahovina preživela devet meseci u svemiru, normalno se razmnožavala po povratku

Politika pre 41 minuta