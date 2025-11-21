Intenzivni napadi u zaporožju: Pet mrtvih, teška šteta i povređeni građani

Informacije je potvrdio načelnik vojne administracije Zaporoške oblasti Ivan Fedorov.

Napadi su izvedeni na grad Zaporožje i druge delove ove oblasti. Najmanje pet ljiudi je poginulo, a tri su povređene u večerašnjim napadima Rusije na ukrajinski grad i oblast Zaporožje. Kako je naveo načelnik vojne administracije Zaporoške oblasti Ivan Fedorov, u gradu su oštećene stambene zgrade, prodavnice i pijace, preneo je ukrajinski javni servis Suspilne. Fedorov je u objavi na Telegramu naveo i da ruske snage vrše napade i na grad Zaporožje i na ostatak