"Njihovo rukovodstvo je postalo kriminalna banda": Putin prvi put komentarisao situaciju u Ukrajini

Blic pre 41 minuta
Ukrajinska Vrhovna rada razrešila je pojedine visoke zvaničnike zbog umešanosti u korupcijske slučajeve Podignuta je optužnica protiv članova kriminalne organizacije umešane u korupciju u energetskom sektoru Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas, prvi put komentarišući korupcionaški skandal u Ukrajini, da je ukrajinsko rukovodstvo uzurpiralo vlast radi ličnog bogaćenja. Tokom posete jednom od komandnih punktova jedinica grupe Zapad, Putin je rekao da je
Ukrajina će biti osakaćena trampovim planom: Amerika priznaje Krim, Donjeck i Lugansk! U Hersonu i Zaporožju front se zamrzava…

Kurir pre 31 minuta
Sijarto: Kijev da podnese izveštaj koliko je evropskog novca otišlo korupcijskoj mreži

Politika pre 6 minuta
Zelenski traži „dostojanstven mir“ dok SAD nude plan s ustupcima Rusiji

Danas pre 1 sat
EU razmatra tri opcije za finansiranje Ukrajine

Danas pre 2 sata
Ko gubi, a ko dobija? Objavljen Trampov mirovni plan: Ovo je svih 28 tačaka za završetak rata u Ukrajini

Blic pre 2 sata
Objavljen Trampov mirovni plan za Ukrajinu

Danas pre 2 sata
Demonstracije u Sofiji za oslobađanje gradonačelnika Varne

Danas pre 1 sat

Netanjahu najavio otvaranje prelaza Rafa: Uslov je da Hamas preda tela još trojice talaca iz Gaze

Kurir pre 36 minuta
"Neće biti palestinske države": Netanjahu: Veoma je jednostavno

Blic pre 21 minuta
Blic pre 41 minuta
Ukrajina će biti osakaćena trampovim planom: Amerika priznaje Krim, Donjeck i Lugansk! U Hersonu i Zaporožju front se zamrzava…

Kurir pre 31 minuta
Mahovina preživela devet meseci u svemiru, normalno se razmnožavala po povratku

Politika pre 41 minuta