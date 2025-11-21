U utorak sednica Skupštine Srbije o budžetu

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
U utorak sednica Skupštine Srbije o budžetu

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je da će za utorak sazvati sednicu parlamenta na čijem je dnevnom redu predlog budžeta za 2026. godinu.

Brnabić je rekla da je predlog Zakona o budžetu "uvek apsolutno najvažniji zakonski akt za jednu zemlju i njene građane". "Sazvaću sednicu za utorak, 25. novembar, od 10 časova. Na dnevnom redu biće izuzetno važni zakoni, ratifikacije i odluke, prvenstveno predlog Zakona o budžetu, uvek i apsolutno najvažniji zakonski akt za jednu zemlju i njene građane", kazala je Ana Brnabić. Dodala je da će poslanici razmatrati i predlog Zakona o udžbenicima kao i set
