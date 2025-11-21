Tramp: Ako Zelenskom ne odgovara američki plan, može da nastavi da se bori

Sputnik pre 51 minuta
Tramp: Ako Zelenskom ne odgovara američki plan, može da nastavi da se bori

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da, ukoliko predsedniku Ukrajine Vladimiru Zelenskom ne odgovara američki plan za regulisanje sukoba, može da nastavi da se bori, ali da će pre ili kasnije morati nešto da prihvati.

Tramp je ponovo istakao da je očekivao da će se ukrajinska kriza lakše okončati zbog njegovih dobrih odnosa sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. „Sukob za koji sam mislio da bi, po meni, jer imam vrlo dobre odnose sa predsednikom Putinom, mogao brže da se reši“, naveo je šef Bele kuće.
Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaDonald Trampsad

