Kalas: Bez Kijeva i Evrope nema dogovora

Evropska unija podržaće svaki mirovni predlog za Ukrajinu koji donosi “trajan i pravedan mir” i koji je usaglašen sa Kijevom i Briselom, izjavila je danas visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.

– Što se tiče plana za mir koji je, kako razumemo, predstavljen predsedniku Vladimiru Zelenskom, uvek smo naglašavali da svaki predlog mora biti usklađen sa Ukrajinom i sa Evropljanima – poručila je Kalasova. Ona je ocenila da bi ruska strana već prihvatila bezuslovan prekid vatre koji je, kako je navela, “na stolu još od marta ove godine”, ukoliko bi “zaista želela mir”. – Prošle su četiri godine od početka ruske brutalne agresije protiv Ukrajine, bez ikakvih