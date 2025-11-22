Ogromna ledena masa je iznad Beograda Počeo i sneg, snimljeno kako veje! Evo gde će još padati (video)

Očekuje se da će broj snežnih dana ove zime u Beogradu biti između 10 i 15.

Sneg koji je RHMZ najavljivao, stigao je i u Beograd. U pojedinim delovima glavnog grada počeo je da pada sitan sneg. pic.twitter.com/1fZ1L911Up — AMiros (@miros_an27575) November 22, 2025 Na snimku sa društvenih mreža, može se videti da je na Zvezdari večeras vejao sneg. Kako temperature nisu ispod nule i ranije je padala kiša, sneg se nije zadržao i nema formiranja snežnog pokrivača. Ovim povodom se oglasio i RHMZ. - U toku večeri i noći oblačno i hladno,