Ogromna ledena masa je iznad Beograda Počeo i sneg, snimljeno kako veje! Evo gde će još padati (video)

Alo pre 1 sat
Ogromna ledena masa je iznad Beograda Počeo i sneg, snimljeno kako veje! Evo gde će još padati (video)

Očekuje se da će broj snežnih dana ove zime u Beogradu biti između 10 i 15.

Sneg koji je RHMZ najavljivao, stigao je i u Beograd. U pojedinim delovima glavnog grada počeo je da pada sitan sneg. pic.twitter.com/1fZ1L911Up — AMiros (@miros_an27575) November 22, 2025 Na snimku sa društvenih mreža, može se videti da je na Zvezdari večeras vejao sneg. Kako temperature nisu ispod nule i ranije je padala kiša, sneg se nije zadržao i nema formiranja snežnog pokrivača. Ovim povodom se oglasio i RHMZ. - U toku večeri i noći oblačno i hladno,
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Vreme sutra: Oblačno i hladno, temperatura do sedam stepeni

Vreme sutra: Oblačno i hladno, temperatura do sedam stepeni

Vesti online pre 40 minuta
Sneg veje širom Srbije! Prve pahulje pale i na Fruškoj gori: Zabelela se srpska planina, pogledajte prelepe prizore (video)

Sneg veje širom Srbije! Prve pahulje pale i na Fruškoj gori: Zabelela se srpska planina, pogledajte prelepe prizore (video)

Kurir pre 1 sat
Vremenska prognoza 23. novembar 2025.

Vremenska prognoza 23. novembar 2025.

RTS pre 2 sata
Pao prvi sneg u Novom Sadu: Poznato gde će biti padavina do kraja dana (Video)

Pao prvi sneg u Novom Sadu: Poznato gde će biti padavina do kraja dana (Video)

Mondo pre 4 sati
Kada će pasti sneg u Beogradu: Prestonica će biti zavejana, meteorolog otkrio tačan broj snežnih dana

Kada će pasti sneg u Beogradu: Prestonica će biti zavejana, meteorolog otkrio tačan broj snežnih dana

Mondo pre 3 sata
Evo kad tačno počinje sneg u Beogradu Radarski snimci sve pokazuju (video)

Evo kad tačno počinje sneg u Beogradu Radarski snimci sve pokazuju (video)

Alo pre 3 sata
(Mapa) Beograd će biti: Zavejan?! Evo kada tačno danas počinje da pada sneg u prestonici, meteorolog otkrio i koliko snežnih…

(Mapa) Beograd će biti: Zavejan?! Evo kada tačno danas počinje da pada sneg u prestonici, meteorolog otkrio i koliko snežnih dana se očekuje tokom zime

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ZvezdaraTwitterSnegRHMZ

Regioni, najnovije vesti »

Čitaoci javljaju : Voda curi iz male fontane u naselju Dubočica danima,

Čitaoci javljaju : Voda curi iz male fontane u naselju Dubočica danima,

Jug press pre 59 minuta
Ivan Andrijašević, (Fokus King) osvojio ovogodišnju nagradu Ambasador za najbolje regionalno izdanje elektronske muzike za…

Ivan Andrijašević, (Fokus King) osvojio ovogodišnju nagradu Ambasador za najbolje regionalno izdanje elektronske muzike za 2025. godinu

Glas Zaječara pre 14 minuta
A kakav je upravnik u vašoj zgradi ? (VIDEO)

A kakav je upravnik u vašoj zgradi ? (VIDEO)

Jug press pre 30 minuta
Vreme sutra: Oblačno i hladno, temperatura do sedam stepeni

Vreme sutra: Oblačno i hladno, temperatura do sedam stepeni

Vesti online pre 40 minuta
Prelepi predeli ali ima dosta problema - putevi u lošem stanju, nestanak struje skoro svakodnevan: Kako žive meštani…

Prelepi predeli ali ima dosta problema - putevi u lošem stanju, nestanak struje skoro svakodnevan: Kako žive meštani ivanjičkih sela i šta se čini kako bi im se pomoglo (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 25 minuta