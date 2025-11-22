Počela predizborna tišina u Republici Srpskoj; Građani sutra biraju novog predsednika

U Republici Srpskoj danas je počela predizborna tišina uoči prevremenih predsedničkih izbora koji će biti održani, sutra, u nedelju, 23. novembra.

Izborna tišina počela je danas u 7.00 časova i trajaće do zatvaranja biračakih mesta na izborni dan, saopšteno je iz Centralne izbore komisije /CIK/ BiH. Kandidati za predsednika Republike Srpske su Siniša Karan iz SNSD-a, Branko Blanuša iz SDS-a, Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske, te Igor Gašević i Slavko Dragičević koji su nezavisni kandidati. U centralni birački spisak za prevremene predsedničke izbore, koji