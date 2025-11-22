Američka Delegacija sledeće nedelje u Moskvi? Izvori tvrde da se sprema veliki sastanak, glavna tema na stolu - ukrajina

Plan od 28 tačaka predviđa teritorijalne ustupke, smanjenje vojske i neuključivanje Ukrajine u NATO Američki generali će pregovarati sa ruskim vlastima o mirovnom planu Vašingtona Delegacija američkih generala mogla bi sledeće nedelje posetiti Moskvu kako bi sa ruskim predstavnicima razgovarala o planu Vašingtona za rešavanje ukrajinskog sukoba, objavio je danas Gardijan, pozivajući se na izvore. Prema američkim izvorima, grupa američkih generala će verovatno