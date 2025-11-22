Američka Delegacija sledeće nedelje u Moskvi? Izvori tvrde da se sprema veliki sastanak, glavna tema na stolu - ukrajina

Blic pre 1 sat
Američka Delegacija sledeće nedelje u Moskvi? Izvori tvrde da se sprema veliki sastanak, glavna tema na stolu - ukrajina
Plan od 28 tačaka predviđa teritorijalne ustupke, smanjenje vojske i neuključivanje Ukrajine u NATO Američki generali će pregovarati sa ruskim vlastima o mirovnom planu Vašingtona Delegacija američkih generala mogla bi sledeće nedelje posetiti Moskvu kako bi sa ruskim predstavnicima razgovarala o planu Vašingtona za rešavanje ukrajinskog sukoba, objavio je danas Gardijan, pozivajući se na izvore. Prema američkim izvorima, grupa američkih generala će verovatno
Američki zvaničnici sutra u Ženevi na razgovorima o Trampovom planu za Ukrajinu

Novi magazin pre 16 minuta
Američka delegacija stiže u Moskvu? Sprema se veliki sastanak

Alo pre 6 minuta
Sprema se veliki sastanak: Američka delegacija stiže u Moskvu?

B92 pre 1 sat
Tramp imenovao Dena Driskola za specijalnog izaslanika za Ukrajinu

Politika pre 1 sat
Vensov školski drug, sekretar američke vojske: Kelog odlazi u zaborav, ovo je Trampov novi specijalni izaslanik za pitanje…

Kurir pre 2 sata
Tramp imenovao Driskola za novog specijalnog predstavnika za Ukrajinu

RTV pre 3 sata
Tramp imenovao Driskola za novog specijalnog predstavnika za Ukrajinu

NIN pre 3 sata
Dronovi iznad vojne baze NATO

Danas pre 41 minuta
Američki zvaničnici sutra u Ženevi na razgovorima o Trampovom planu za Ukrajinu

Danas pre 26 minuta
Ekološki aktivisti ofarbali Veliki kanal u Veneciji u zeleno

N1 Info pre 51 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Evropljani odbacili delove mirovnog plana SAD, insistiraju na alternativi; Vens: Fantazija da bi Kijev uz…

RTV pre 51 minuta
Oružje i municija, ali nejasne brojke: Šta se zna o italijanskoj vojnoj pomoći Ukrajini i zašto manjka transparentnost

Euronews pre 51 minuta