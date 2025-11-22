Evropi smetaju četiri tačke trampovog plana: Ruski Krim i Donbas najviše bodu oči, sporne i bezbednosne garancije i zamrznuta imovina Moskve

Lideri vodećih članica Evropske unije sutra će na sastanku u Ženevi sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom i specijalnim predstavnikom Stivom Vithofom saopštiti da se ne slažu sa najmanje četiri tačke iz mirovnog plana američkog predsednika Donalda Trampa, objavio je danas Bild.

Kako navodi nemački list, pozivajući se na svoje izvore, za Evropljane je prvi problem predlog da se prizna suverenitet Rusije nad nekim ukrajinskim teritorijama, među kojima su i strateški veoma važni regioni poput Krima i Donbasa. Pored toga, Evropska unija ne može da prihvati ni predlog da se broj pripadnika ukrajinske vojske ograniči na 600.000, jer ona i sada ima neuporedivo manje vojnika nego ruska vojska, prenosi Ukrajinska pravda. Nemački kancelar Fridrih