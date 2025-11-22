Sastanak EU, SAD i Ukrajine — cilj usaglašavanje formulacija pred susret Zelenskog i Trampa

Predstavnici Evropske unije planiraju u nedelju u Ženevi razgovore sa SAD i Ukrajinom o američkom mirovnom planu za Ukrajinu, prenose nemački mediji, pozivajući se na izvor u vladi Nemačke.

Prema navodima CNN-a, u ženevskim razgovorima učestvovaće državni sekretar SAD Marko Rubio i specijalni izaslanik predsednika Stiv Vitkof. Cilj je da se usaglase formulacije pre susreta Vladimira Zelenskog sa američkim predsednikom Donaldom Trampom. Televizija dodaje da je ministar kopnene vojske SAD Danijel Driskol već stigao u Ženevu sa timom radi razgovora sa visokim ukrajinskim zvaničnicima o daljim koracima ka miru. Istovremeno, SAD planiraju da u kratkom