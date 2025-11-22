Pronađen skuter sa koga je pucano na tadiju? Ubica ga zapalio, pa pobegao: Sumnja se da je ovo novi trag u slučaju ubijenog vođe Partizana

Blic pre 1 sat
Pronađen skuter sa koga je pucano na tadiju? Ubica ga zapalio, pa pobegao: Sumnja se da je ovo novi trag u slučaju ubijenog…

Telo stradalog pronađeno je s povredama glave, a potraga za ubicom je u toku Makedonski maneken Martin Sipkovski, poginuo aktiviranjem eksploziva, navodno je bio angažovan za likvidaciju Tadije P Zapaljen skuter pronađen je danas popodne na Novom Beogradu.

Kako pišu mediji, reč je o skuteru koji je korišćen u likvidaciji Tadije P. koji je vođa navijača Partizana iz Zemuna. Za sada nema pouzdanih informacija da je zapaljeni skuter definitivno povezan sa ubistvom vođe navijača i ceo slučaj se ispituje. Podsećamo, telo sa povredama glave zatečeno je na travi iza trafike, a trenutno je u toku je potraga za ubicom. - Tadija P. je dva puta izbegao smrt. Bio je akter filmskog obračuna navijača na Gazeli u junu ove godine.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vođa navijača krenuo na sastanak, pa izrešetan usred bela dana? Isplivali novi detalji mafijaške likvidacije na Novom…

Vođa navijača krenuo na sastanak, pa izrešetan usred bela dana? Isplivali novi detalji mafijaške likvidacije na Novom Beogradu, policija ispitala njegovog druga

Kurir pre 3 minuta
"Potrčao je ka kladionici, napadač ga stigao i izrešetao": Kamere snimile ubistvo vođe navijača na Novom Beogradu

"Potrčao je ka kladionici, napadač ga stigao i izrešetao": Kamere snimile ubistvo vođe navijača na Novom Beogradu

Mondo pre 28 minuta
Kamere snimile ubistvo na Novom Beogradu; Mladić je shvatio da ga neko prati i počeo da beži

Kamere snimile ubistvo na Novom Beogradu; Mladić je shvatio da ga neko prati i počeo da beži

B92 pre 58 minuta
Akcija „vihor 3“ u toku, policija pronašla skuter! Napadači u bekstvu, Tadija P. Upucan u glavu

Akcija „vihor 3“ u toku, policija pronašla skuter! Napadači u bekstvu, Tadija P. Upucan u glavu

Dnevnik pre 2 sata
Zapaljen skuter koji je korišćen za ubistvo vođe navijača Partizana: Novi detalji potrage za ubicama sa Novog Beograda

Zapaljen skuter koji je korišćen za ubistvo vođe navijača Partizana: Novi detalji potrage za ubicama sa Novog Beograda

Mondo pre 2 sata
Nova.rs: Mladić koji je upucan na Novom Beogradu vođa navijača Partizana

Nova.rs: Mladić koji je upucan na Novom Beogradu vođa navijača Partizana

N1 Info pre 2 sata
Prve reči oca ubijenog vođe navijača na Novom Beogradu: Napadači i dalje u bekstvu (Foto)

Prve reči oca ubijenog vođe navijača na Novom Beogradu: Napadači i dalje u bekstvu (Foto)

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanZemun

Hronika, najnovije vesti »

Šta se krije iza priznanja Brajana Volša: Profesor sa Harvarda otkriva stragediju njegovog tima odbrane, svedočiće i jedan…

Šta se krije iza priznanja Brajana Volša: Profesor sa Harvarda otkriva stragediju njegovog tima odbrane, svedočiće i jedan misteriozni muškarac

Nova pre 27 minuta
Tragedija kod Naumovićeva: „Soko“ naleteo na ženu, železnički saobraćaj u prekidu

Tragedija kod Naumovićeva: „Soko“ naleteo na ženu, železnički saobraćaj u prekidu

Subotica.com pre 28 minuta
Vođa navijača krenuo na sastanak, pa izrešetan usred bela dana? Isplivali novi detalji mafijaške likvidacije na Novom…

Vođa navijača krenuo na sastanak, pa izrešetan usred bela dana? Isplivali novi detalji mafijaške likvidacije na Novom Beogradu, policija ispitala njegovog druga

Kurir pre 3 minuta
Tužilaštvo uzelo izjave novinarke i snimatelja N1 o napadu na Trgu Nikole Pašića

Tužilaštvo uzelo izjave novinarke i snimatelja N1 o napadu na Trgu Nikole Pašića

RTS pre 3 minuta
"Potrčao je ka kladionici, napadač ga stigao i izrešetao": Kamere snimile ubistvo vođe navijača na Novom Beogradu

"Potrčao je ka kladionici, napadač ga stigao i izrešetao": Kamere snimile ubistvo vođe navijača na Novom Beogradu

Mondo pre 28 minuta