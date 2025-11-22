Pronađen skuter sa koga je pucano na tadiju? Ubica ga zapalio, pa pobegao: Sumnja se da je ovo novi trag u slučaju ubijenog vođe Partizana

Telo stradalog pronađeno je s povredama glave, a potraga za ubicom je u toku Makedonski maneken Martin Sipkovski, poginuo aktiviranjem eksploziva, navodno je bio angažovan za likvidaciju Tadije P Zapaljen skuter pronađen je danas popodne na Novom Beogradu.

Kako pišu mediji, reč je o skuteru koji je korišćen u likvidaciji Tadije P. koji je vođa navijača Partizana iz Zemuna. Za sada nema pouzdanih informacija da je zapaljeni skuter definitivno povezan sa ubistvom vođe navijača i ceo slučaj se ispituje. Podsećamo, telo sa povredama glave zatečeno je na travi iza trafike, a trenutno je u toku je potraga za ubicom. - Tadija P. je dva puta izbegao smrt. Bio je akter filmskog obračuna navijača na Gazeli u junu ove godine.