Đilas: Kupuju NIS, jer je dobar profit

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas ocenio je danas da je tvrdnja predsednika Srbije Aleksandra Vučića da „Arapi pomažu“ oko Naftne industrije Srbije netačna, jer Arapi žele da kupe NIS zato što je to dobra investicija koja donosi profit, a Rusi da ga prodaju jer bi firma propala zbog američkih sankcija.

On je u pisanoj izjavi istakao da je Amerika pre godinu dana rekla da se sankcije prema Rusiji odnose i na NIS i da u tih godinu dana vlast u Srbiji nije uradila ništa. Kako je rekao, ruska strana odbijala je prodaju, a Vučić nije smeo da donese odluku da Srbija zaštiti svoje interese, a sada kada su Rusi shvatili da moraju da prodaju, umesto da Srbija kupi ruski udeo, Vučić „priča besmislene priče kako nam Arapi, koji hoće da kupe, pomažu“. „Kupovinom pomažu sebi