Đilas: Kupuju NIS, jer je dobar profit

Danas pre 40 minuta  |  Fonet
Đilas: Kupuju NIS, jer je dobar profit

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas ocenio je danas da je tvrdnja predsednika Srbije Aleksandra Vučića da „Arapi pomažu“ oko Naftne industrije Srbije netačna, jer Arapi žele da kupe NIS zato što je to dobra investicija koja donosi profit, a Rusi da ga prodaju jer bi firma propala zbog američkih sankcija.

On je u pisanoj izjavi istakao da je Amerika pre godinu dana rekla da se sankcije prema Rusiji odnose i na NIS i da u tih godinu dana vlast u Srbiji nije uradila ništa. Kako je rekao, ruska strana odbijala je prodaju, a Vučić nije smeo da donese odluku da Srbija zaštiti svoje interese, a sada kada su Rusi shvatili da moraju da prodaju, umesto da Srbija kupi ruski udeo, Vučić „priča besmislene priče kako nam Arapi, koji hoće da kupe, pomažu“. „Kupovinom pomažu sebi
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Đilas: Imamo pravo preče kupovine, a NIS ne kupujemo jer Vučić ne radi u korist Srbije

Đilas: Imamo pravo preče kupovine, a NIS ne kupujemo jer Vučić ne radi u korist Srbije

Novi magazin pre 19 minuta
Vučić: Razgovarao sam sa Amerikancima o NIS-u, za 48 sati više informacija

Vučić: Razgovarao sam sa Amerikancima o NIS-u, za 48 sati više informacija

Euronews pre 2 sata
Vučić o NIS-u: Teški pregovori o izlasku Rusa, Amerikanci traže sve detalje ugovora

Vučić o NIS-u: Teški pregovori o izlasku Rusa, Amerikanci traže sve detalje ugovora

Serbian News Media pre 2 sata
Vučić: Amerikanci da bi dali licencu NIS-u žele da vide ceo ugovor, to nije moguće za pet dana

Vučić: Amerikanci da bi dali licencu NIS-u žele da vide ceo ugovor, to nije moguće za pet dana

Glas Zaječara pre 2 sata
Vučić: Amerikanci da bi dali licencu NIS-u žele da vide ceo ugovor, to nije moguće za pet dana

Vučić: Amerikanci da bi dali licencu NIS-u žele da vide ceo ugovor, to nije moguće za pet dana

Pravda pre 3 sata
Vučić: Amerikanci da bi dali licencu NIS-u žele da vide ceo ugovor, to nije moguće za pet dana

Vučić: Amerikanci da bi dali licencu NIS-u žele da vide ceo ugovor, to nije moguće za pet dana

Morava info pre 3 sata
"Sinoć sam razgovarao sa Amerikancima" Predsednik Vučić o NIS-u: Biće teško, ali građani ne moraju da brinu! Za 48 sati više…

"Sinoć sam razgovarao sa Amerikancima" Predsednik Vučić o NIS-u: Biće teško, ali građani ne moraju da brinu! Za 48 sati više informacija

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan ĐilasAleksandar VučićRusija

Politika, najnovije vesti »

Kako nemački mediji pišu o Vučiću i „Sarajevskom safariju“?

Kako nemački mediji pišu o Vučiću i „Sarajevskom safariju“?

Danas pre 25 minuta
In vino veritas – ALTA banka uz proizvođače i preduzetnike na jednom od najprestižnijih vinskih sajmova u Evropi

In vino veritas – ALTA banka uz proizvođače i preduzetnike na jednom od najprestižnijih vinskih sajmova u Evropi

Blic pre 15 minuta
Dalibor Jekić: Vučiću, nisu Kragujevčani neradni već ti izgovaraš laži

Dalibor Jekić: Vučiću, nisu Kragujevčani neradni već ti izgovaraš laži

Glas Šumadije pre 15 minuta
Danas počinje Vinska vizija Otvorenog Balkana: Evo je pripremljeno za ljubitelje vina i gastronomije od 22. do 25. novembra

Danas počinje Vinska vizija Otvorenog Balkana: Evo je pripremljeno za ljubitelje vina i gastronomije od 22. do 25. novembra

Blic pre 25 minuta
In vino veritas – ALTA banka uz proizvođače i preduzetnike na jednom od najprestižnijih vinskih sajmova u Evropi

In vino veritas – ALTA banka uz proizvođače i preduzetnike na jednom od najprestižnijih vinskih sajmova u Evropi

Kurir pre 20 minuta