Potresne scene na mestu pucnjave na Novom Beogradu: Sestra moli policiju da vidi bratovljevo telo

Mondo pre 22 minuta  |  Mila Matović
Potresne scene na mestu pucnjave na Novom Beogradu: Sestra moli policiju da vidi bratovljevo telo

Danas oko podneva, u blizini jedne trafike, pronađeno je telo muškarca (25) nakon dojave o pucnjavi.

Kako javljaju domaći mediji sa lica mesta, policija je opkolila mesto gde je do pucnjave došlo. Samo 45 minuta nakon pucnjave, dok još traje uviđaj, tu su došli drug i drugarica stradalog mladića, a devojka je briznula u plač. Na lice mesta je došla i njegova rođena sestra, kao i još jedna drugarica. Obe devojke su vidno potresene. Kako prenose reporteri sa lica mesta, sestra moli policiju da vidi telo brata. "Jutros me je zagrlio, pustite me da ga vidim poslednji
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Pucnjava na Novom Beogradu, akcija „Vihor“ na snazi: Muškarac zatečen bez znakova života

Pucnjava na Novom Beogradu, akcija „Vihor“ na snazi: Muškarac zatečen bez znakova života

Danas pre 22 minuta
Prve slike sa mesta pucnjave na Novom Beogradu: Muškarac ima povrede glave, u toku policijski uviđaj

Prve slike sa mesta pucnjave na Novom Beogradu: Muškarac ima povrede glave, u toku policijski uviđaj

Mondo pre 22 minuta
Kurir saznaje! Na Novom Beogradu likvidiran vođa navijača Partizana iz Zemuna: Tadija (23) i ranije bio na meti, dva puta ove…

Kurir saznaje! Na Novom Beogradu likvidiran vođa navijača Partizana iz Zemuna: Tadija (23) i ranije bio na meti, dva puta ove godine izbegao smrt!

Kurir pre 17 minuta
Otkriveno ko je ubijeni mladić na novom Beogradu: Navijač i ranije bio na meti ubica

Otkriveno ko je ubijeni mladić na novom Beogradu: Navijač i ranije bio na meti ubica

Mondo pre 7 minuta
Tužne scene Na mestu ubistva Na Novom Beogradu Došle drugarica i sestra žrtve!

Tužne scene Na mestu ubistva Na Novom Beogradu Došle drugarica i sestra žrtve!

Alo pre 12 minuta
Kamere otkrivaju detalje smrti na Novom begradu Nakon što je čula pucnje, radnica se zatvorila u trafiku

Kamere otkrivaju detalje smrti na Novom begradu Nakon što je čula pucnje, radnica se zatvorila u trafiku

Alo pre 22 minuta
Na Novom Beogradu ubijen Tadija Pantić, vođa navijača Partizana iz Zemuna: I ranije bio meta!

Na Novom Beogradu ubijen Tadija Pantić, vođa navijača Partizana iz Zemuna: I ranije bio meta!

Telegraf pre 12 minuta
Povezane vesti »

Hronika, najnovije vesti »

Pucnjava na Novom Beogradu, akcija „Vihor“ na snazi: Muškarac zatečen bez znakova života

Pucnjava na Novom Beogradu, akcija „Vihor“ na snazi: Muškarac zatečen bez znakova života

Danas pre 22 minuta
Otkriven identitet mladića ubijenog na Novom Beogradu: Tadija bio vođa navijača Partizana, već bio meta napada

Otkriven identitet mladića ubijenog na Novom Beogradu: Tadija bio vođa navijača Partizana, već bio meta napada

Nova pre 2 minuta
Pronađeno telo mladića, sumnja se da je ubijen! Očevici na Novom Beogradu čuli pucnje: Policija na nogama, na snazi akcija…

Pronađeno telo mladića, sumnja se da je ubijen! Očevici na Novom Beogradu čuli pucnje: Policija na nogama, na snazi akcija Vihor 3!

Blic pre 22 minuta
Prve slike sa mesta pucnjave na Novom Beogradu: Muškarac ima povrede glave, u toku policijski uviđaj

Prve slike sa mesta pucnjave na Novom Beogradu: Muškarac ima povrede glave, u toku policijski uviđaj

Mondo pre 22 minuta
Potresne scene na mestu pucnjave na Novom Beogradu: Sestra moli policiju da vidi bratovljevo telo

Potresne scene na mestu pucnjave na Novom Beogradu: Sestra moli policiju da vidi bratovljevo telo

Mondo pre 22 minuta