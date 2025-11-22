Potresne scene na mestu pucnjave na Novom Beogradu: Sestra moli policiju da vidi bratovljevo telo

Danas oko podneva, u blizini jedne trafike, pronađeno je telo muškarca (25) nakon dojave o pucnjavi.

Kako javljaju domaći mediji sa lica mesta, policija je opkolila mesto gde je do pucnjave došlo. Samo 45 minuta nakon pucnjave, dok još traje uviđaj, tu su došli drug i drugarica stradalog mladića, a devojka je briznula u plač. Na lice mesta je došla i njegova rođena sestra, kao i još jedna drugarica. Obe devojke su vidno potresene. Kako prenose reporteri sa lica mesta, sestra moli policiju da vidi telo brata. "Jutros me je zagrlio, pustite me da ga vidim poslednji